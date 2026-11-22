В переделанном под жилье историческом спорткомплексе в Лондоне, где ранее располагался футбольный клуб "Арсенал", сдается в долгосрочную аренду двухуровневый пентхаус. Стоимость квартиры, которая обустроена на месте западной трибуны стадиона Highbury, превышает миллион фунтов стерлингов, то есть более 59 миллионов гривен.

Пентхаус расположен на пятом и шестом этажах жилого комплекса Highbury Stadium Square, занимая около 116 кв. м жилой площади. Объект реализует компания Lastra Property Group.

В квартире имеется главная спальня с ванной комнатой, гостевая спальня с мансардными окнами, вторая ванная комната с душевой кабиной, дополнительный туалет, световой колодец на пятом этаже и просторная частная терраса на крыше размером почти 40 "квадратов", которая выходит на бывшее футбольное поле.

Кухня открытой планировки, совмещенная с гостиной, оборудована необходимой бытовой техникой, включая винный холодильник.

Дополнительным преимуществом объекта является наличие охраняемой подземной парковки и балкон с видом на стадион "Эмирейтс", то есть нынешний домашний стадион "Арсенала".

Видео дня

Срок съема квартиры составляет приблизительно 234 года, при этом арендующий должен ежегодно вносить плату за обслуживание в размере 5450 фунтов стерлингов и 500 фунтов земельного налога, что в сумме составляет примерно 350 тысяч гривен.

Highbury Stadium Square

ЖК Highbury Square в Лондоне Фото: Википедия

Стадион "Хайбери" был домашней ареной футбольного клуба "Арсенал" на протяжении 93 лет, с 1913 года. 7 мая 2006 года команда провела свой последний официальный матч на стадионе, одержав победу над "Уиган Атлетик" со счетом 4:2, в котором Тьерри Анри оформил хет-трик, и переехала на стадион "Эмирейтс" неподалеку.

Поскольку Лондон испытывал острый дефицит жилья, местная власть решила преобразить бывший стадион в жилое пространство, но с сохранением исторического наследия.

В 2009 году архитектурное бюро Allies and Morrison разработало проект, в котором трибуны стадиона были адаптированы под проект жилой застройки. На месте футбольного поля разбили благоустроенный общественный сад, сохранивший историческую прямоугольную форму игрового поля.

Всего на месте бывшей спортивной площадки было построено 725 жилых квартир.

К примеру, в том же жилом комплексе можно заключить договор на "прокат" за 6450 фунтов, то есть примерно 382,5 тыс гривен в год, квартиру с антресольным этажом общей площадью около 82 "квадратов".

Недвижимость с 2 спальнями и 3 ванными в данном случае можно арендовать сразу на 899 лет.

Напомним, капитан любительской лондонской футбольной команды "Се Донс" Джордж Десмонд Камураси стал новым королем народа тооро из Уганды.

Также Фокус писал, что украинцы сравнили общежития Лондона и Львова.