Громадяни Росії годинами чекають на паспортний контроль на пунктах пропуску з Естонією. Деяким росіянам навіть доводиться ночувати в нейтральній зоні.

Автобус, який 21 листопада прямував із Санкт-Петербурга до Риги, заночував у нейтральній зоні поблизу естонського пункту Койдула. Про це повідомляє видання Delfi.

Естонські митники відмовилися розпочати перевірку автобуса з росіянами, який прибув увечері на пункт пропуску. З огляду на кількість пасажирів та час, який займають процедури, перевірити всіх до закриття КПП на кордоні було б неможливо. Водій автобуса вирішив залишитися разом із пасажирами за воротами на російській стороні до відкриття пункту пропуску 22 листопада.

Росіяни на кордоні з Естонією

Водночас росіяни в соціальних мережах почали скаржитися на свавілля естонських прикордонників.

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Euronews повідомляє, що в російському Івангороді збирається велика кількість людей із валізами та рюкзаками, щоб встигнути перетнути кордон з Естонією до закриття всіх пунктів пропуску.

Нагадаємо, що естонський уряд вирішив на шість місяців повністю припинити перетин кордону в усіх пунктах пропуску на естонсько-російському сухопутному кордоні: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" та "Саатсе". Через півроку обмежень влада оцінить ситуацію з безпекою та вирішить, чи продовжувати заборону.

Це рішення було ухвалено після спроби диверсії на підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.