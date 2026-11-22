Граждане России часами ожидают паспортного контроля на пунктах пропуска с Эстонией. Некоторым россиянам даже приходится ночевать в нейтральной зоне.

Автобус, следовавший 21 ноября из Санкт-Петербурга в Ригу, остался на ночь в нейтральной зоне возле эстонского пункта Койдула. Об этом пишет издание Delfi.

Эстонские таможенники отказались начать проверку автобуса с россиянами, прибывшего вечером на пункт пропуска. Учитывая число пассажиров и время, которое занимают процедуры, проверить всех до закрытия КПП на границе было бы невозможно. Водитель автобуса принял решение остаться вместе с пассажирами за воротами на российской стороне до открытия пункта пропуска 22 ноября.

Россияне на границе с Эстонией

В то же время россияне в соцсетях начали жаловаться на произвол эстонских пограничников.

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Сообщение в соцсети Фото: скриншот

Euronews пишет, что в российском Ивангороде в большом количестве собираются люди с чемоданами и рюкзаками, чтобы успеть пересечь границу с Эстонией до закрытия всех пунктов пропуска.

Напомним, эстонское правительство решило на шесть месяцев полностью прекратить пересечение границы во всех пунктах пропуска на эстонско-российской сухопутной границе: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе". После полугода ограничений власти оценят ситуацию с безопасностью и решат, продлевать ли запрет.

Данное решение было принято после попытки диверсии на предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.