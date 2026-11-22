Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар вважає, що в окупації Чехословаччини винні українці. Крім того, українцем був і генсек СРСР Леонід Брежнєв.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що радянську окупацію Чехословаччини у 1968 році розпочали українці. Про це повідомляє ресурс Dennik N.

За його словами, перший радянський полк, що увійшов до Праги, був українським. Також, як заявив глава міністерства закордонних справ, українцем був і генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв.

"Ви ж несерйозно", — заперечив міністру опозиційний політик Міхал Шимечка, заявивши, що СРСР — це "в’язниця народів", зокрема й для українців, а політбюро, яке ухвалило рішення про вторгнення контингенту військ країн Варшавського договору до Чехословаччини, засідало в Москві.

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Варто зазначити, що суперечка між політиками відбулася 17 листопада, коли уряд Роберта Фіцо обговорював питання відновлення співпраці з Росією. На зустріч у Москві, яка відбулася 26 жовтня вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, було відправлено Юрія Бланара. Відновлення партнерства з агресором обурило словацьку опозицію.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Словаччина відновлює роботу міжурядової комісії з економічного та науково-технічного співробітництва з РФ після майже п’ятирічної перерви.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Братислава не братиме участі в новій кредитній програмі Європейського Союзу для України на суму 45 млрд євро. Водночас Словаччина продовжуватиме надавати Києву гуманітарну допомогу.