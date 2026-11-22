Глава МИД Словакии Юрай Бланар считает, что в оккупации Чехословакии виноваты украинцы. Кроме того, украинцем был и генсек СССР Леонид Брежнев.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что советскую оккупацию Чехословакии в 1968 году начали украинцы. Об этом сообщает ресурс Dennik N.

По его словам, первый советский полк, вошедший в Прагу, был украинским. Также, заявил глава внешнеполитического ведомства, украинцем был и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

"Вы же несерьезно", — парировал министру оппозиционный политик Михал Шимечка, заявив, что СССР — это "тюрьма народов", в том числе и для украинцев, а политбюро, принявшее решение о вторжении контингента войск стран Варшавского в Чехословакию, заседало в Москве.

Стоит отметить, что перепалка политиков произошла 17 ноября, когда правительство Роберта Фицо обсуждало вопросы возобновленного сотрудничества с Россией. На встречу в Москву, которая состоялась 26 октября впервые с начала полномасштабного вторжения России, был отправлен Юрий Бланар. Восстановление партнерства с агрессором возмутило словацкую оппозицию.

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Напомним, Фокус писал, что Словакия возобновляет работу межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству с РФ после почти пяти лет простоя.

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет участвовать в новой кредитной программе Европейского Союза для Украины на сумму 45 млрд евро. В то же время Словакия продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.