Словакия не будет участвовать в новой кредитной программе Европейского Союза для Украины на сумму 45 млрд евро.

Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, что Братислава не изменит своей позиции в отношении военного финансирования Киева.

По словам словацкого премьера, страна не участвовала и в предыдущей программе кредитования Украины на 90 млрд евро. Он подчеркнул, что позиция правительства по этому вопросу остается неизменной.

В то же время Словакия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь. Однако участие в военном кредитовании Фицо считает нецелесообразным. По его мнению, такая поддержка лишь затягивает войну.

Также отмечается, что вопрос о кредитовании Украины планируется обсудить в понедельник, 23 ноября, в Братиславе. Там состоится встреча премьер-министров стран Вышеградской группы — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии — с канцлером Австрии.

Видео дня

Напомним, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в боевых действиях в связи с применением 5-й статьи НАТО и сделает всё, чтобы не быть втянутой в военный конфликт.

Кроме того, Фокус сообщал, что Словакия возобновляет диалог с РФ по вопросам нефти и газа в преддверии введения запрета ЕС в 2027 году.