Словаччина не братиме участі в новій кредитній програмі Європейського Союзу для України обсягом 45 млрд євро.

Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook, що Братислава не змінюватиме своєї позиції щодо військового фінансування Києва.

За словами словацького прем'єра, країна не долучалася і до попередньої програми кредитування України на 90 млрд євро. Він наголосив, що позиція уряду щодо цього питання залишається незмінною.

Водночас Словаччина продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу. Однак участь у військовому кредитуванні Фіцо вважає недоцільною. На його думку, така підтримка лише затягує війну.

Також зазначається, що питання кредитування України планують обговорити в понеділок, 23 листопада, у Братиславі. Там відбудеться зустріч прем'єр-міністрів країн Вишеградської групи — Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини — з канцлером Австрії.

Відео дня

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що його країна не воюватиме через застосування 5-ї статті НАТО та зробить усе, щоб не бути втягнутою у військовий конфлікт.

Також Фокус писав, що Словаччина відновлює діалог із РФ щодо нафти та газу перед забороною ЄС у 2027 році.