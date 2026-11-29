Польські правоохоронці не знайшли доказів того, що українець спробував вчинити самоспалення у Варшаві через політичні переконання. Також у цьому драматичному інциденті поки що не підтвердилися ксенофобські мотиви.

У середу, 25 листопада, 22-річний громадянин України підпалив себе навпроти президентського палацу у Варшаві. Потерпілий є студентом факультету комп’ютерних наук, повідомляє видання Rzeczpospolita.

Як зазначається, українець є ІТ-фахівцем, який проживає в країні вже чотири роки та має польський номер PESEL.

У чоловіка було виявлено згоріле студентське посвідчення Вроцлавського університету науки та технологій, з якого його відрахували через прогули. Як стало відомо, останнім часом чоловік мешкав у гуртожитку Ченстоховського технологічного університету, з якого його також збиралися відрахувати через регулярні пропуски занять.

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Один із колишніх сусідів студента по гуртожитку розповів ЗМІ, що цей чоловік є фанатом комп’ютерних ігор, який проводив за іграми всю ніч і спав вдень, через що йому було важко відвідувати лекції.

При цьому Ченстоховський технологічний університет не відповів на запит ЗМІ, посилаючись на захист конфіденційності своїх студентів та викладачів.

Джерела "Rz", обізнані з попередніми висновками у справі, повідомили, що в рюкзаку молодого чоловіка не було предметів, які б вказували на політичні мотиви його вчинку. Також немає доказів того, що студент вимагав рівного ставлення до українців і поляків. Плакат із "вимогами", який чоловік тримав перед самоспаленням, був повністю знищений вогнем, тому на даному етапі неможливо зробити висновки щодо намірів студента.

Правоохоронці порушили справу за статтею 151 Кримінального кодексу Польщі, тобто за доведення до самогубства, хоча на даний момент немає жодних вказівок на те, що чоловіка могли спровокувати на самогубство, пише видання.

Нагадаємо, що Фокус писав про трагічний інцидент, який стався ввечері 25 листопада в центрі Варшави.

Чоловік перебував у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками.