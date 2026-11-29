Польские правоохранители не нашли доказательств того, что украинец совершил попытку самосожжения в Варшаве по политическим убеждениям. Также в драматическом акте пока не подтвердились ксенофобные мотивы.

В среду, 25 ноября, 22-летний гражданин Украины поджег себя напротив президентского дворца в Варшаве. Пострадавший является студентом факультета компьютерных наук, сообщает издание Rzeczpospolita.

Украинец, как отмечается, является IT-специалистом, живущим в стране уже четыре года и имеющим польский номер PESEL.

У мужчины было обнаружено сгоревшее студенческое удостоверение Вроцлавского университета науки и технологий, откуда его исключили из-за прогулов. Как стало известно, в последнее время мужчина жил в общежитии Ченстоховского технологического университета, из которого его также собирались исключить из-за регулярных пропусков занятий.

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Один из бывших соседей студента по общежитию рассказал СМИ, что мужчина является фанатом компьютерных игр, который проводил за играми всю ночь и спал днем, из-за чего ему было трудно посещать лекции.

При этом Ченстоховский технологический университет не ответил на запрос медиа, сославшись на защиту конфиденциальности своих студентов и преподавателей.

Источники "Rz" знакомые с предварительными выводами дела, рассказали, что в рюкзаке молодого человека не было предметов, указывающих на политические мотивы его поступка. Также нет доказательств, что студент требовал равного обращения к украинцам и полякам. Плакат с "требованиями", который держал мужчина перед самосожжением, был полностью уничтожен огнем, поэтому выводы о намерениях студента сделать на данном этапе невозможно.

Правоохранители открыли дело по статье 151 Уголовного кодекса Польши, то есть доведение до самоубийства, хотя на данный момент никаких указаний, что мужчину могли спровоцировать к суициду, пишет издание.

Напомним, Фокус писал о трагическом инциденте, случившемся вечером 25 ноября в центре Варшавы.

Мужчина находился в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии с тяжелыми ожогами.