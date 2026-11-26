Посольство Украины в Польше получило подтверждение от польской полиции о том, что 25 ноября гражданин Украины совершил самоподжог в центре Варшавы. Мужчина находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии с тяжелыми ожогами.

Украинские дипломаты поддерживают связь с его родными и польскими правоохранительными органами, сообщает ведомство. В посольстве отметили, что польские правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, в частности возможные мотивы поступка. Также они проверяют, могли ли к происшествию быть причастны посторонние лица или могли ли они повлиять на действия мужчины.

"Польская полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности возможные мотивы поступка, и проверяет, могли ли посторонние лица быть причастны к происшествию или повлиять на действия мужчины", — сообщили в дипломатическом представительстве.

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Что произошло в центре Варшавы

Инцидент произошел 25 ноября недалеко от Президентского дворца и здания Министерства культуры и национального наследия Польши. По сообщениям польских СМИ, мужчина облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег себя. На помощь ему бросились прохожие и сотрудники Службы государственной охраны Польши, находившиеся поблизости. Они потушили огонь и вызвали экстренные службы.

Пострадавшего доставили в больницу. По данным СМИ, он получил тяжелые ожоги. Посольство Украины подтвердило, что мужчина находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Известны ли мотивы этого поступка?

На данный момент официально установленных мотивов самоподжога нет. Польская полиция продолжает расследование и выясняет, действовал ли мужчина самостоятельно или на его поступок могли повлиять другие люди.

Польские СМИ ранее выдвигали различные версии о возможных причинах инцидента, в частности о намерении мужчины привлечь внимание к отношению к украинцам в Польше.

Фокус уже сообщал о самосожжении 22-летнего украинца в центре Варшавы. В материале рассказывалось об обстоятельствах инцидента и состоянии пострадавшего.

Кроме того, мы сообщали, что в Варшаве мужчина напал с ножом на двух украинцев. По данным полиции, пострадавшие получили многочисленные ранения, а подозреваемый был задержан.