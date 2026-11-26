Посольство України у Польщі отримало підтвердження від польської поліції, що 25 листопада громадянин України вчинив самопідпал у центрі Варшави. Чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками.

Українські дипломати підтримують зв’язок із його рідними та польськими правоохоронцями, повідомляє відомство. У посольстві зазначили, що польські правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, зокрема можливі мотиви вчинку. Також вони перевіряють, чи могли до події бути причетні сторонні особи або чи могли вони вплинути на дії чоловіка.

"Польська поліція з'ясовує обставини події, зокрема можливі мотиви вчинку, та перевіряє, чи могли сторонні особи бути причетними до події або вплинути на дії чоловіка", — повідомили у дипломатичному представництві.

Що сталося у центрі Варшави

Інцидент стався 25 листопада неподалік Президентського палацу та будівлі Міністерства культури і національної спадщини Польщі. За повідомленнями польських медіа, чоловік облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив. На допомогу йому кинулися перехожі та співробітники Служби державної охорони Польщі, які перебували поблизу. Вони загасили вогонь і викликали екстрені служби.

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Постраждалого доправили до лікарні. За інформацією медіа, він дістав тяжкі опіки. Посольство України підтвердило, що чоловік перебуває у критичному стані у відділенні інтенсивної терапії.

Чи відомі мотиви вчинку

Наразі офіційно встановлених мотивів самопідпалу немає. Польська поліція продовжує перевірку та з’ясовує, чи діяв чоловік самостійно, чи на його вчинок могли вплинути інші люди.

Польські медіа раніше поширювали версії щодо можливих причин інциденту, зокрема про намір чоловіка привернути увагу до ставлення до українців у Польщі.

Фокус уже повідомляв про самопідпал 22-річного українця в центрі Варшави. У матеріалі йшлося про обставини інциденту та стан постраждалого.

Також ми писали, що у Варшаві чоловік напав із ножем на двох українців. За даними поліції, потерпілі дістали численні поранення, а підозрюваного затримали.