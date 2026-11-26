Після інциденту навпроти резиденції президента Польщі медики рятують життя молодого чоловіка з Картою поляка, якого польський сенатор назвав громадянином України.

У центрі Варшави ввечері 25 листопада стався трагічний інцидент. Поблизу будівлі Міністерства культури Польщі, розташованої навпроти Президентського палацу, 22-річний чоловік підпалив себе. Польське видання Fakt називає молодого чоловіка студентом з України.

При цьому першою про подію повідомила журналістка польського телеканалу Polsat News Беата Глінковська. Згодом інформацію підтвердили представники Служби державної охорони та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

За даними правоохоронців, повідомлення про чоловіка, який підпалив себе біля фасаду кутового будинку на перехресті вулиць Краковських Пржедмєшців і Оссолінських — навпроти Президентського палацу — було отримано до Провінційного центру надзвичайних ситуацій близько 17:05. Вуличні камери зафіксували, як чоловік вилив на себе невідому легкозаймисту речовину, а потім підпалив себе.

Відео дня

Першими на допомогу чоловікові прийшли співробітники Служби державної охорони Польщі (SOP), які забезпечують охорону президентської резиденції. Як повідомив речник відомства, полковник Богуслав Пйорковський, у коментарі польським журналістам, його підлеглі негайно відреагували на інцидент, надали постраждалому першу допомогу та викликали медиків.

Також на допомогу палаючому юнаку одразу кинулися перехожі. Один із людей загасив пожежу за допомогою вогнегасника, принесеного з сусіднього об'єкта.

На місце події оперативно прибули поліцейські та три підрозділи пожежної охорони. На момент приїзду рятувальників чоловік уже перебував під опікою медичних працівників. За словами медичного рятувальника, який надавав допомогу молодому чоловікові, у нього діагностували тяжкі опіки третього ступеня та ураження дихальних шляхів.

"Травми, отримані 22-річним хлопцем, дуже серйозні і загрожують його життю. Окрім опіків третього ступеня на обличчі, спині та всіх кінцівках, пожежа також пошкодила верхні дихальні шляхи. Неврологічний стан пацієнта був дуже серйозним. Він реагував на біль, але я категорично не назвав би це повністю свідомим", — заявив медик.

Постраждалого доправили до Військового медичного інституту у Варшаві, де його помістили до відділення інтенсивної терапії. Його стан оцінюють як дуже тяжкий.

Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галецька у коментарі виданню Fakt повідомила, що постраждалому 22 роки.

Що відомо про громадянство постраждалого

Інформацію про те, що чоловік є українцем, оприлюднив польський сенатор від "Громадянської коаліції" Гжегож Схетина. Він розповів про це 25 листопада в ефірі телеканалу TVP Info у програмі "Pytanie dnia". За словами політика, відповідні відомості він отримав від Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

"Маємо інформацію від Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, що це був молодий чоловік, українець із Картою поляка. Він перебуває у дуже тяжкому стані. Рятувальну операцію розпочали дуже швидко завдяки тому, що неподалік була бригада швидкої медичної допомоги. Ситуація трагічна і дуже серйозна", — заявив Схетина.

Таким чином, за інформацією польського сенатора, постраждалий є громадянином України та має Карту поляка.

Нагадаємо, що карта поляка – це документ, який підтверджує належність людини до польського народу та надає низку прав на території Польщі. Водночас її наявність не означає автоматичного отримання польського громадянства.

Ім'я постраждалого наразі не оприлюднили. Окремого офіційного підтвердження його українського громадянства безпосередньо від поліції чи МВС Польщі поки немає.

Чому чоловік вчинив самоспалення

Наразі причини та мотиви вчинку молодого чоловіка залишаються невідомими.

Водночас польське видання Fakt із посиланням на власні джерела, наближені до правоохоронних органів, повідомило, що чоловік міг протестувати проти нерівного ставлення до українців і поляків у Польщі. За попередніми даними журналістів, він міг мати при собі плакат або аркуш із певним зверненням. Однак ані зміст можливого послання, ані зв'язок події з протестом офіційно не підтверджені і на цей момент інформація про можливий протест залишається виключно версією польських журналістів.

Поліція огородила територію, де сталася подія. Правоохоронці працюють під наглядом прокурора та встановлюють усі обставини того, що сталося, зокрема і мотиви чоловіка. Відомо також, що інцидент зафіксували камери міського відеоспостереження.

Нагадаємо, у Польщі планують суттєво збільшити суму грошей, яку іноземці повинні мати при собі для в’їзду та перебування в країні. Якщо зміни ухвалять, українцям для поїздки тривалістю до чотирьох днів доведеться підтвердити наявність щонайменше 1000 злотих, а за довшого перебування — 300 злотих на кожен день.

Також Фокус писав, що Польща планує посилити правила отримання громадянства: іноземцям доведеться довше проживати в країні, складати іспит на знання польської мови на рівні B2 та тест про історію й державний устрій, а в окремих випадках громадянства зможуть позбавити навіть через роки.