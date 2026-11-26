После инцидента напротив резиденции президента Польши медики спасают жизнь молодого человека с "Картой поляка", которого польский сенатор назвал гражданином Украины.

Вечером 25 ноября в центре Варшавы произошел трагический инцидент. Возле здания Министерства культуры Польши, расположенного напротив Президентского дворца, 22-летний мужчина поджег себя. Польское издание Fakt называет молодого человека студентом из Украины.

При этом первой о случившемся сообщила журналистка польского телеканала Polsat News Беата Глинковская. Впоследствии эту информацию подтвердили представители Службы государственной охраны и Министерства внутренних дел и администрации Польши.

По данным правоохранительных органов, сообщение о мужчине, который поджег себя у фасада углового дома на перекрестке улиц Краковских Пржедмешцев и Оссолинских — напротив Президентского дворца — поступило в Провинциальный центр чрезвычайных ситуаций около 17:05. Уличные камеры зафиксировали, как мужчина вылил на себя неизвестное легковоспламеняющееся вещество, а затем поджег себя.

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Первыми на помощь мужчине пришли сотрудники Службы государственной охраны Польши (SOP), обеспечивающие охрану президентской резиденции. Как сообщил пресс-секретарь ведомства полковник Богуслав Пйорковский в комментарии польским журналистам, его подчинённые немедленно отреагировали на инцидент, оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медиков.

Кроме того, прохожие сразу же бросились на помощь горящему юноше. Один из них потушил пожар с помощью огнетушителя, принесенного из соседнего здания.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и три подразделения пожарной охраны. К моменту прибытия спасателей мужчина уже находился под наблюдением медицинских работников. По словам медицинского спасателя, оказывавшего помощь молодому человеку, у него диагностировали тяжелые ожоги третьей степени и поражение дыхательных путей.

"Травмы, полученные 22-летним молодым человеком, очень серьёзны и угрожают его жизни. Помимо ожогов третьей степени на лице, спине и всех конечностях, пожар также повредил верхние дыхательные пути. Неврологическое состояние пациента было очень тяжелым. Он реагировал на боль, но я категорически не назвал бы это полностью сознательным состоянием", — заявил медик.

Пострадавшего доставили в Военный медицинский институт в Варшаве, где его поместили в отделение интенсивной терапии. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая в комментарии изданию Fakt сообщила, что пострадавшему 22 года.

Что известно о гражданстве пострадавшего

Информацию о том, что этот мужчина является украинцем, обнародовал польский сенатор от "Гражданской коалиции" Гжегож Схетина. Он рассказал об этом 25 ноября в эфире телеканала TVP Info в программе "Pytanie dnia". По словам политика, соответствующие сведения он получил от Министерства внутренних дел и администрации Польши.

"У нас есть информация от Министерства внутренних дел и администрации о том, что это был молодой человек, украинец с "Картой поляка". Он находится в очень тяжелом состоянии. Спасательная операция началась очень быстро благодаря тому, что неподалеку находилась бригада скорой медицинской помощи. Ситуация трагическая и очень серьезная", — заявил Схетина.

Таким образом, по информации польского сенатора, пострадавший является гражданином Украины и имеет "Карту поляка".

Напомним, что "карта поляка" — это документ, подтверждающий принадлежность человека к польскому народу и предоставляющий ряд прав на территории Польши. В то же время её наличие не означает автоматического получения польского гражданства.

Имя пострадавшего пока не обнародовано. Отдельного официального подтверждения его украинского гражданства непосредственно со стороны полиции или МВД Польши пока нет.

Почему мужчина совершил самосожжение

На данный момент причины и мотивы поступка молодого человека остаются неизвестными.

В то же время польское издание "Fakt" со ссылкой на собственные источники, близкие к правоохранительным органам, сообщило, что мужчина, возможно, протестовал против неравного отношения к украинцам и полякам в Польше. По предварительным данным журналистов, у него мог быть с собой плакат или листок с каким-то обращением. Однако ни содержание возможного послания, ни связь события с протестом официально не подтверждены, и на данный момент информация о возможном протесте остается исключительно версией польских журналистов.

Полиция оградила территорию, где произошло происшествие. Правоохранители работают под надзором прокурора и выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе и мотивы мужчины. Известно также, что инцидент зафиксировали камеры городского видеонаблюдения.

Напомним, в Польше планируют существенно увеличить сумму денег, которую иностранцы должны иметь при себе для въезда и пребывания в стране. Если изменения будут приняты, украинцам для поездки продолжительностью до четырёх дней придётся подтвердить наличие не менее 1000 злотых, а при более длительном пребывании — 300 злотых на каждый день.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что Польша планирует ужесточить правила получения гражданства: иностранцам придётся дольше проживать в стране, сдавать экзамен на знание польского языка на уровне B2 и тест по истории и государственному устройству, а в отдельных случаях гражданство смогут лишить даже спустя годы.