Конец упрощенной процедуры: Польша ужесточает условия получения гражданства и сможет лишить его даже спустя годы

Правительство Польши предлагает ужесточить условия получения гражданства. Иностранцам придётся дольше легально проживать в стране, сдавать тест на знание Польши и подтверждать знание языка на уровне B2.

Соответствующий проект поправок к закону о польском гражданстве уже обнародован, сообщает RMF24. Закон был принят в 2009 году, когда Польша была прежде всего страной эмиграции. Авторы проекта отмечают, что с тех пор ситуация изменилась: после вступления в ЕС и особенно после 2014 года в страну стало приезжать много иностранцев, в частности из-за войны в Украине.

Приток мигрантов также усилился благодаря упрощению процедур трудоустройства, получения разрешений на работу и постоянное проживание, прежде всего для людей польского происхождения и обладателей "Карты поляка". Чем больше иммигрантов, тем больше заявок на гражданство, а потому правила необходимо обновить, считает правительство.

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Что изменится для тех, кто хочет стать гражданином Польши

Проект предусматривает, прежде всего, увеличение минимального срока легального проживания в Польше, необходимого для получения гражданства. Насколько именно — пока не уточняется.

Кроме того, иностранцы должны:

подписать декларацию о верности Республике Польша;

сдать гражданский тест на знание страны;

подтвердить знание польского языка на уровне B2 вместо нынешнего B1;

доказать, что центр их жизненных интересов и налоговое резидентство находятся в Польше;

подтвердить документально минимальный доход, источники дохода и правовой титул на жилье.

Еще больше оснований для отказа

Проект предусматривает обязательный отказ в предоставлении гражданства, если имеются признаки угрозы безопасности государства или общественному порядку. К таким ситуациям относятся окончательный приговор суда, определенные штрафы, а также предоставление ложных сведений или поддельных документов при подаче заявления.

Конец упрощённого порядка

Изменения коснутся и восстановления польского гражданства. Правительство намерено отменить упрощенный порядок, предусмотренный статьей 38 закона. Заявления по этой процедуре можно было бы подавать до 31 декабря 2030 года.

В рамках этой процедуры также должны были бы применяться декларация о верности Польше и новые основания для отказа.

Гражданство можно будет аннулировать даже спустя много лет

Кроме того, правительство предлагает разрешить отменять решения о признании или восстановлении гражданства в любой момент, даже спустя много лет после их принятия.

Это касалось бы только тех случаев, когда выяснится, что иностранец получил гражданство обманным путем. Речь идет, в частности, о поддельных документах, ложной информации или сокрытии важных фактов в ходе разбирательства.

Совет министров планирует принять законопроект в четвёртом квартале этого года.

Напомним, что в Польше предлагают увеличить минимальную сумму средств, которую иностранцы должны иметь для пребывания в стране.

Также стало известно, что Польша заняла первое место по объемам закупок украинской продукции — украинские компании поставили туда товаров на сумму более 3,2 млрд долларов.