Кінець спрощеного порядку: Польща ускладнює отримання громадянства та зможе позбавити його навіть через роки

Уряд Польщі пропонує посилити умови отримання громадянства. Іноземцям доведеться довше легально жити в країні, складати тест зі знань про Польщу та підтверджувати знання мови на рівні B2.

Відповідний проєкт змін до закону про польське громадянство вже оприлюднили, інформує RMF24. Закон ухвалили 2009 року, коли Польща була насамперед країною еміграції. Автори проєкту зазначають, що відтоді ситуація змінилася: після вступу до ЄС і особливо після 2014 року до країни почало приїжджати багато іноземців, зокрема через війну в Україні.

Приплив мігрантів також збільшили спрощення в працевлаштуванні, отриманні дозволів на роботу й постійне проживання, передусім для людей польського походження та власників Карти поляка. Чим більше іммігрантів, тим більше заявок на громадянство, а тому правила потрібно оновити, вважає уряд.

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Що зміниться для тих, хто хоче стати громадянином Польщі

Проєкт передбачає передусім збільшення мінімального терміну легального проживання в Польщі, необхідного для отримання громадянства. На скільки саме, поки не уточнюється.

Також іноземці мали б:

скласти декларацію вірності Республіці Польща;

скласти громадянський тест зі знань про країну;

підтвердити знання польської мови на рівні B2 замість нинішнього B1;

довести, що центр їхніх життєвих інтересів і податкове резидентство перебувають у Польщі;

задокументувати мінімальний дохід, джерела утримання та правовий титул на житло.

Більше підстав для відмови

Проєкт вводить обов'язкову відмову в наданні громадянства, якщо є ознаки загрози безпеці держави чи громадському порядку. Серед таких ситуацій називають остаточний вирок суду, певні штрафи, а також надання неправдивих даних або підроблених документів під час подання заяви.

Кінець спрощеного порядку

Зміни торкнуться й відновлення польського громадянства. Уряд хоче скасувати спрощений порядок за статтею 38 закону. Заяви за ним можна було б подавати до 31 грудня 2030 року.

У цій процедурі також мали б діяти декларація вірності Польщі та нові підстави для відмови.

Громадянство можна буде скасувати й через багато років

Крім того, уряд пропонує дозволити скасовувати рішення про визнання чи відновлення громадянства в будь-який момент, навіть через багато років після його ухвалення.

Це стосувалося б лише випадків, коли з'ясується, що іноземець отримав громадянство шляхом обману. Йдеться, зокрема, про підроблені документи, неправдиву інформацію або приховування важливих фактів під час провадження.

Ухвалити проєкт закону Рада міністрів планує в четвертому кварталі цього року.

Нагадаємо, у Польщі пропонують підвищити мінімальну суму коштів, яку іноземці повинні мати для перебування в країні.

Також стало відомо, що Польща посіла перше місце за обсягами закупівель української продукції — українські компанії поставили туди товарів більш ніж на $3,2 млрд.