Лауреат премії "Оскар" актор Меттью Макконагі, можливо, стане кандидатом на майбутніх президентських виборах у США. До такого висновку дійшли журналісти, проаналізувавши звернення зірки до американців напередодні проміжних виборів.

Голлівудського актора Меттью Макконагі розглядають як одного з незалежних кандидатів на посаду глави Білого дому у 2028 році. Про це пише видання The Hill.

Актор, який п’ять років тому серйозно заявляв про намір боротися за посаду губернатора Техасу, однак передумав йти в політику, 18 жовтня опублікував відеозвернення до виборців.

У ньому Макконагі запропонував американцям не зациклюватися на представниках Демократичної чи Республіканської партій, наголосивши на ролі незалежних кандидатів.

Саме такі політики, на думку актора, здатні повернути законодавців у політичний центр, де, за його словами, зосереджена більшість "американських цінностей".

Відео дня

До речі, сенатор-демократ від Техасу Джеймс Таларіко раніше заявив TMZ, що Макконагі був би "чудовим кандидатом". І якщо актор "твердо налаштований" йти в політику, то йому слід "балотуватися".

Потенційними незалежними кандидатами на президентських виборах, окрім Макконагі, можуть стати ще четверо яскравих претендентів. Серед них — скандально відомий телеведучий Такер Карлсон, незалежний журналіст Дон Лемон, підприємець Ендрю Янг, а також конгресмен, республіканець від штату Кентуккі Томас Массі, який програв переобрання до Палати представників супернику, якого підтримує Дональд Трамп.

Меттью Макконагі

Меттью Макконагі

Американський актор і продюсер був удостоєний премії "Оскар", "Золотого глобуса" та нагороди Американської гільдії кіноакторів за драму 2013 року "Далласький клуб покупців". Крім того, актор був номінований на "Еммі" та "Золотий глобус" за роль Растіна Коула в першому сезоні серіалу-антології "Справжній детектив". Знаковими фільмами для актора стали ролі у "Лінкольн для адвоката" (2011), "Інтерстеллар" (2014), "Джентльмени" (2019) та інших.

Нагадаємо, конгресменка Вікторія Спартц, яка народилася в Україні і протягом 6 років представляла Республіканську партію в Палаті представників США, поступилася на проміжних виборах кандидату від Демократичної партії Джею Ді Форду в 5-му виборчому окрузі штату Індіана. Цей округ республіканці утримували 36 років поспіль.

При цьому Дональд Трамп вважає, що республіканці здобули б переконливу перемогу, якби його прізвище було вказано у виборчих бюлетенях.