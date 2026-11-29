Оскароносный актер Мэттью Макконахи, не исключено, может стать кандидатом на будущих президентских выборах в США. К такому выводу пришли журналисты, проанализировав обращение звезды к американцам перед промежуточными выборами.

Голливудского актера Мэттью Макконахи рассматривают как одного из независимых кандидатов на пост главы Белого дома в 2028 году. Об этом пишет издание The Hill.

Актер, который пять лет назад серьезно заявлял о намерениях побороться за пост губернатора Техаса, однако передумал идти в политику, 18 октября выпустил видеообращение к избирателям.

В нем Макконахи предложил американцам не зацикливаться на представителях Демократической или Республиканской партий, отметив роль независимых кандидатов.

Именно такие политики, считает актер, способны вернуть законодателей в политический центр, где, по его словам, сосредоточено большинство "американских ценностей".

Видео дня

К слову, сенатор-демократ от Техаса Джеймс Таларико ранее заявил TMZ, что Макконахи был бы "отличным кандидатом". И если актер "твердо настроен" идти в политику, то ему следует "баллотироваться".

Потенциальными независимыми кандидатами на президентских выборах, помимо Макконахи, могут стать еще четыре ярких претендента. Среди них одиозный ведущий Такер Карлсон, независимый журналист Дон Лемон, предприниматель Эндрю Янг, а также конгрессмен, республиканец от Кентукки Томас Масси, проигравший переизбрание в Палату представителей сопернику, которого поддерживает Дональд Трамп.

Мэтью Макконахи

Мэтью Макконахи

Американский актер и продюсер был удостоен премии "Оскар", "Золотого глобуса" и награды Американской Гильдии киноактеров за драму 2013 года "Далласский клуб покупателей". Кроме того, актер был номинирован на "Эмми" и "Золотой глобус" за роль Растина Коула в первом сезоне сериала-антологии "Настоящий детектив". Знаковыми фильмами для актера стали роли в "Линкольн для адвоката" (2011), "Интерстеллар" (2014), "Джентльмены" (2019) и других.

Напомним, конгрессменка Виктория Спартц, родившаяся в Украине и в течение 6 лет представлявшая Республиканскую партию в Палате представителей США, уступила на промежуточных выборах кандидату от Демократической партии Джей Ди Форду в 5-м избирательном округе штата Индиана. Данный округ республиканцы удерживали 36 лет подряд.

При этом Дональд Трамп считает, что республиканцы одержали бы убедительную победу, если бы его фамилия фигурировала в бюллетенях.