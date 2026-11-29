У суботу вночі в турецькій провінції Різе впав, ймовірно, безпілотник українського виробництва. У навколишніх будинках були пошкоджені вікна.

Безпілотний літальний апарат впав на території чайної плантації міста Чаелі на чорноморському узбережжі Туреччини в провінції Різе. Про це повідомляє CNN Turk.

Як повідомляється, інцидент стався пізно вночі, близько 1:30.

Після повідомлення про інцидент до регіону було направлено жандармерію та медичні бригади.

Під час експертизи зібраних деталей було встановлено, що БПЛА є дроном-камікадзе, який використовується Україною.

Адміністрація губернатора Різе повідомляє, що, згідно з технічними перевірками, об’єкт є безпілотником FP-1. При цьому у заяві вказано виробника "Fair Point", що, судячи з усього, є неправильним написанням назви компанії Fire Point.

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Уламки дрона

Дрон вибухнув у місці падіння, пошкодивши вікно будинку, — повідомили в офісі губернатора.

Воронка від вибуху Фото: з відкритих джерел

При цьому видання Haberler повідомляє, що постраждали чотири будинки, найближчий із яких розташовувався за 300 метрів від епіцентру вибуху. Крім того, внаслідок вибуху утворилася вирва площею близько 70 квадратних метрів.

На момент публікації українські офіційні особи не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, у травні безпілотний літальний апарат розбився в турецькому Самсуні, що викликало паніку серед місцевих мешканців. Дрон пошкодив дахи та вибив вікна в будинках на вулиці.

Також Фокус писав, що турецька оборонна компанія ASELSAN провела випробування електромагнітної системи протидії безпілотникам EJDERHA AD, знешкодивши одночасно 51 дрон.