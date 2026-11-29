В субботу ночью, в турецкой провинции Ризе упал, вероятно, БПЛА украинского производства. В окрестных домах были повреждены окна.

Беспилотный летательный аппарат упал на территории чайной плантации города Чаели на черноморском побережье Турции в провинции Ризе. Об этом сообщает CNN Turk.

Инцидент, как сообщается, произошел поздно ночью, около 1:30.

После сообщения об инциденте в регион были направлены жандармерия и медицинские бригады.

В ходе экспертизы собранных деталей было установлено, что БПЛА является дроном-камикадзе, используемым Украиной.

Администрация губернатора Ризе сообщает, что согласно техническим проверкам, объект представляет собой беспилотник FP-1. При этом в заявлении указан производитель "Fair Point", что, судя по всему, является неправильным написанием названия компании Fire Point.

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Обломки дрона

Дрон взорвался в месте падения, повредив окно дома, — сообщили в офисе губернатора.

Воронка от взрыва Фото: из открытых источников

При этом издание Haberler пишет, что пострадало четыре дома, ближайший из которых находился за 300 метров от эпицентра взрыва. Кроме того, в результате взрыва образовалась воронка площадью около 70 квадратных метров.

На момент публикации украинские официальные лица данную информацию не комментировали.

Напомним, в мае беспилотный летательный аппарат разбился в турецком Самсуне, вызвал панику среди местных жителей. Дрон повредил крыши и выбил окна в домах на улице.

Фокус писал, что турецкая оборонная компания ASELSAN провела испытания электромагнитной системы противодействия беспилотникам EJDERHA AD, обезвредив одновременно 51 дрон.