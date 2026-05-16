В Турции неизвестный БПЛА упал в жилом квартале: повреждены крыши и окна (фото, видео)

Беспилотный летательный аппарат, который разбился в турецком Самсуне, вызвал панику среди местных жителей. Неизвестный дрон повредил крыши и выбил окна в домах на улице.

Происшествие произошло в субботу, 16 мая, около 06:30, в районе Казим Карабекир города Самсун на черноморском побережье Турции. Об этом сообщает агенство DHA.

После инцидента местные жители немедленно сообщили о ситуации экстренные службы. В район падения БПЛА были направлены полицейские, медицинские и пожарные бригады.

Остатки БПЛА Фото: Из открытых источников Полиция оградила место падения дрона Фото: Из открытых источников

Специалисты определили, что на улицу упал беспилотный летательный аппарат с длиной крыльев и хвоста около 1 метра. В результате падения повреждены чердаки и окна двух домов.

Крыши домов, пострадавших от БПЛА Фото: Из открытых источников Крыши домов, пострадавших от БПЛА

Сейчас соответствующие службы выясняют, кто и с какой целью летал на БПЛА.

Местные издания отмечают, что инцидент, который произошел рано утром, вызвал большой страх у жителей микрорайона. Беспилотник, как отмечается, врезался в стену здания и взорвался с громким звуком.

Відео дня

Также сообщается, что на месте происшествия были собраны части беспилотного летательного аппарата, который может весить примерно 25 килограммов.

Отмечается, что инцидент, который сначала спутали со взрывом газа, нанес материальный ущерб жителям трех домов, но пострадавших нет.

Напомним, в апреле во время атаки ВС РФ на Одесскую область на территории Румынии упали обломки российского дрона. Происшествие произошло в уезде Тулча.

Также Фокус писал, что российский дрон упал на дом в молдавском селе Кухурештий-де-Жос.

А за атаку дронами на Закарпатье Венгрия впервые вызвала "на ковер" российского посла. Министр иностранных дел Анита Орбан во время встречи с дипломатом должна была осудить удары беспилотников РФ и поставить российской стороне вопрос о завершении войны против Украины.