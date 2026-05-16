У Туреччині невідомий БПЛА впав у житловому кварталі: пошкоджено дахи та вікна (фото, відео)

Безпілотний літальний апарат, який розбився в турецькому Самсуні, викликав паніку серед місцевих жителів. Невідомий дрон пошкодив дахи та вибив вікна у будинках на вулиці.

Подія сталася у суботу, 16 травня, близько 06:30, у районі Казим Карабекір міста Самсун на чорноморському узбережжі Туреччини. Про це повідомляє агенство DHA.

Після інциденту місцеві жителі негайно повідомили про ситуацію екстрені служби. У район падіння БПЛА були направлені поліцейські, медичні та пожежні бригади.

Рештки БПЛА Поліція огородила місце падіння дрона

Фахівці визначили, що на вулицю впав безпілотний літальний апарат з довжиною крил і хвоста близько 1 метру. Внаслідок падіння пошкоджено горища та вікна двох будинків.

Дахи будинків, що постраждали від БПЛА

Наразі відповідні служби з'ясовують, хто і з якою метою літав на БПЛА.

Місцеві видання зазначають, що інцидент, який стався рано вранці, викликав великий страх у жителів мікрорайону. Безпілотник, як наголошується, врізався в стіну будівлі та вибухнув з гучним звуком.

Також повідомляється, що на місці події було зібрано частини безпілотного літального апарату, який може важити приблизно 25 кілограмів.

Наголошується, що інцидент, який спочатку сплутали з вибухом газу, завдав матеріальних збитків мешканців трьох будинків, але постраждалих немає.

