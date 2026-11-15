Без ракет и боеприпасов: как турецкая система EJDERHA сбила 51 дрон (видео)

Турецкая оборонная компания ASELSAN сообщила об успешных испытаниях электромагнитной системы противодействия беспилотникам EJDERHA AD. В ходе испытаний комплекс одновременно обезвредил 51 дрон за несколько секунд.

О результатах испытаний сообщает военный портал "Милитарный", отмечая, что количество беспилотников было выбрано неслучайно: 51 дрон символизировал 51 год с момента основания ASELSAN.

Как проходили испытания EJDERHA AD

Тестирование состояло из двух этапов. Сначала систему проверили на двух беспилотниках с проводным управлением. По данным компании, EJDERHA уничтожила обе цели на расстоянии примерно 1000 метров.

Этот этап должен был продемонстрировать возможность противодействия дронам, получающим команды через физический кабель, а не по радиоканалу. Обычные средства радиоэлектронной борьбы, подавляющие радиосвязь между беспилотником и оператором, не могут напрямую прервать такое проводное управление.

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На втором этапе была смоделирована атака группы беспилотников. В воздух одновременно подняли 51 дрон, и, как утверждает ASELSAN, система EJDERHA вывела из строя все цели в течение нескольких секунд. Испытание прошло без применения ракет или обычных боеприпасов.

В то же время производитель не сообщил, на каком расстоянии система воздействовала на группу из 51 беспилотника. Также отсутствуют полные данные о типах и характеристиках дронов, использованных во втором сценарии.

Как работает электромагнитная система

EJDERHA AD использует технологию HPEM — High-Power Electromagnetic, то есть мощное электромагнитное излучение. Система генерирует электромагнитные волны, которые воздействуют на электронные компоненты беспилотников. Для этого применяется технология вакуумной электроники. Согласно описанию ASELSAN, излучение может нарушать работу электроники цели, вызывать её перезагрузку, временно выводить оборудование из строя или повреждать его.

Такой подход отличается от традиционных средств противодействия БПЛА. Вместо физического перехвата ракетой или поражения боеприпасом система пытается нейтрализовать беспилотник, воздействуя на его электронные системы — навигацию, связь и управление.

Для обнаружения воздушных целей EJDERHA использует радиолокационную станцию, а для их сопровождения — оптико-электронные датчики. Производитель также заявляет о возможности работы в двух режимах: с направленным узким лучом или с более широким сканированием пространства.

Против каких беспилотников предназначена EJDERHA

ASELSAN разрабатывает комплекс для противодействия малым и микробеспилотникам, а также новым типам FPV-дронов. Компания сообщает, что система уже продемонстрировала свои возможности в борьбе с различными воздушными целями, в частности:

малых и микроклассных БПЛА;

FPV-дронов с проводным и беспроводным управлением;

беспилотников самолетного типа, летающих на малых высотах;

дронов с двигателями внутреннего сгорания.

Особый интерес представляет способность системы противостоять групповым атакам. Массовое применение дешёвых беспилотников создаёт для противовоздушной обороны проблему: для уничтожения каждой цели традиционными средствами требуются отдельные боеприпасы, а их запасы и стоимость могут ограничивать возможности обороны.

Электромагнитные комплексы потенциально позволяют воздействовать сразу на несколько целей без запуска отдельной ракеты по каждой из них. Однако реальная эффективность такого подхода зависит от условий применения, дальности действия, мощности излучения и характеристик беспилотников.

EJDERHA будет интегрирован в турецкую систему "Стальной купол"

Комплекс является частью многоуровневой архитектуры противовоздушной обороны Турции ÇELİKKUBBE, название которой переводится как "Стальной купол". Эта система призвана объединять различные средства обнаружения и поражения воздушных угроз.

Генеральный директор ASELSAN Ахмет Акёль заявил, что EJDERHA стала первой в мире системой, сумевшей обезвредить 51 дрон одним нажатием кнопки — без запуска ракеты и использования боеприпасов.

По его словам, разработка уже перешла к этапу оперативного развертывания и серийного производства. В то же время компания не обнародовала данных о количестве изготовленных комплексов, их стоимости или заказчиках.

Ранее Фокус писал о турецком комплексе Коркут, который рассматривался как одно из возможных средств борьбы с беспилотниками и ракетами. В материале также упоминался интерес Украины к турецким системам ПВО.

Кроме того, Фокус рассказывал о турецкой системе Gürz 150, которая сочетает в себе кинетические средства поражения и электронное противодействие воздушным целям.