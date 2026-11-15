Без ракет і боєприпасів: як турецька система EJDERHA зупинила 51 дрон (відео)

Турецька оборонна компанія ASELSAN заявила про успішне випробування електромагнітної системи протидії безпілотникам EJDERHA AD. Під час тесту комплекс одночасно знешкодив 51 дрон за кілька секунд.

Про результати випробувань пише військовий портал "Мілітарний", який зазначає, що кількість безпілотників обрали невипадково: 51 дрон символізував 51 рік із моменту заснування ASELSAN.

Як проходили випробування EJDERHA AD

Тестування складалося з двох етапів. Спочатку систему перевірили на двох безпілотниках із дротовим керуванням. За інформацією компанії, EJDERHA знешкодила обидві цілі на відстані приблизно 1000 метрів.

Цей етап мав продемонструвати можливість протидіяти дронам, які отримують команди через фізичний кабель, а не радіоканал. Звичайні засоби радіоелектронної боротьби, що пригнічують радіозв'язок між безпілотником та оператором, не можуть безпосередньо перервати таке дротове керування.

Видео дня

Під час другого етапу змоделювали атаку групи безпілотників. У повітря одночасно підняли 51 дрон, і, як стверджує ASELSAN, система EJDERHA вивела з ладу всі цілі протягом кількох секунд. Випробування відбулося без застосування ракет чи звичайних боєприпасів.

Водночас виробник не оприлюднив відстань, на якій система впливала на групу з 51 безпілотника. Також немає повних даних про типи та характеристики дронів, використаних у другому сценарії.

Як працює електромагнітна система

EJDERHA AD використовує технологію HPEM — High-Power Electromagnetic, тобто потужне електромагнітне випромінювання. Система генерує електромагнітні хвилі, які впливають на електронні компоненти безпілотників. Для цього застосовують технологію вакуумної електроніки. За описом ASELSAN, випромінювання може порушувати роботу електроніки цілі, спричиняти її перезавантаження, тимчасово виводити обладнання з ладу або пошкоджувати його.

Такий підхід відрізняється від традиційних засобів протидії БпЛА. Замість фізичного перехоплення ракетою чи ураження боєприпасом система намагається нейтралізувати безпілотник, впливаючи на його електронні системи — навігацію, зв'язок та управління.

Для виявлення повітряних цілей EJDERHA використовує радіолокаційну станцію, а для їх супроводження — оптико-електронні датчики. Виробник також заявляє про можливість роботи у двох режимах: зі спрямованим вузьким променем або ширшим скануванням простору.

Проти яких безпілотників призначена EJDERHA

ASELSAN розробляє комплекс для протидії малим і мікробезпілотникам, а також новим типам FPV-дронів. Компанія повідомляє, що система вже демонструвала можливості проти різних повітряних цілей, зокрема:

малих і мікрокласових БпЛА;

FPV-дронів із дротовим та бездротовим керуванням;

безпілотників літакового типу, що летять на малих висотах;

дронів із двигунами внутрішнього згоряння.

Особливий інтерес становить здатність системи протидіяти груповим атакам. Масове застосування дешевих безпілотників створює для протиповітряної оборони проблему: для знищення кожної цілі традиційними засобами потрібні окремі боєприпаси, а їхні запаси та вартість можуть обмежувати можливості оборони.

Електромагнітні комплекси потенційно дають змогу впливати одразу на кілька цілей без запуску окремої ракети по кожній із них. Однак реальна ефективність такого підходу залежить від умов застосування, дальності дії, потужності випромінювання та характеристик безпілотників.

EJDERHA інтегрують у турецьку систему "Сталевий купол"

Комплекс є частиною багаторівневої архітектури протиповітряної оборони Туреччини ÇELİKKUBBE, назву якої перекладають як "Сталевий купол". Ця система має об'єднувати різні засоби виявлення та ураження повітряних загроз.

Генеральний директор ASELSAN Ахмет Акйол заявив, що EJDERHA стала першою у світі системою, яка змогла знешкодити 51 дрон одним натисканням кнопки — без запуску ракети та використання боєприпасів.

За його словами, розробка вже перейшла до етапу оперативного розгортання та серійного виробництва. Водночас компанія не оприлюднила даних про кількість виготовлених комплексів, їхню вартість або замовників.

Раніше Фокус писав про турецький комплекс Korkut, який розглядався як один із можливих засобів боротьби з безпілотниками та ракетами. У матеріалі також ішлося про інтерес України до турецьких систем ППО.

Також Фокус розповідав про турецьку систему Gürz 150, яка поєднує кінетичні засоби ураження та електронну протидію повітряним цілям.