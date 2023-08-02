ПВО и броневики: что заинтересовало Украину на выставке вооружений IDEF-2023

Турецкая Aselsan разработала комплекс Korkut, по данным СМИ, его уже предложили Украине. Он сможет сбивать дроны и ракеты в радиусе 4 км.

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В Турции завершилась выставка вооружений IDEF-2023. Гендиректор конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас рассказал, какие образцы вооружений были бы интересны Украине. Об этом сообщает АрмияInform.

Незадолго до начала разговора с журналистом, в Киеве дважды звучала воздушная тревога. Поэтому Бельбас отметил турецкую зенитную установку Korkut.

"Это 35-мм самоходный зенитный комплекс Korkut ближнего действия, разработанный в соответствии со стандартами НАТО. Он предназначен для противовоздушной обороны механизированных войск и мобильных подразделений, а также стационарных военных баз", — пояснил Бельбас.

Korkut — это разработка компании Aselsan, которая является одной из ведущих турецких компаний в сфере ВПК. Изданию Defense Express стало известно, что Турция предложила Украине комплекс Korkut. Одна система состоит из трех самоходных зенитных комплексов и одного командного пункта. Также наличие датчиков и радаров делает разработку автономной, но при необходимости ею можно управлять системой высшего уровня. Радиус обнаружения целей в командной машине составляет 70 км. Сама дальность пусковых — 4 км со скорострельностью до 1100 выстрелов в минуту. Дополнительно на машины можно установить ПЗРК Stringer или аналогичные системы.

Также Владислав Бельбас добавил, что Турция должна развить отрасль металлообработки. В стране производят боеприпасы, которые необходимы Украине. Также Анкара обладает большими наработками в сфере броневиков и запчастей к ним. Поэтому партнерство в этой сфере тоже было бы полезно украинскому военно-промышленному комплексу.

Напомним, 25 июля Турция представила ракетно-артиллерийский комплекс Gürz, который по возможностям лучше "Панциря".

1 августа СМИ писали, что Турция модернизировала штурмовик Су-25 для Азербайджана.