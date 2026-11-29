Росіян почали готувати до наслідків ядерної війни. У грудні в РФ обіцяють випустити книгу-інструкцію, присвячену виживанню після вибуху атомної бомби.

Московське видавництво "Бомбора", що входить до групи "Ексмо", незабаром випустить книгу під назвою "Як вижити під час ядерної катастрофи. Інструкція". Як випливає з анонсу, видання планується випустити обсягом 272 сторінки.

"Ті, хто опиниться в епіцентрі, загинуть одразу", — йдеться в анотації до майбутньої книги, яка має навчити читачів розпізнавати перші ознаки ядерної атаки, збирати "аварійну валізку", знезаражувати одяг, воду та їжу, а також правильно поводитися в укритті.

Ця книга вийде у серії "На випадок, якщо…", яка, за запевненням видавництва, перетворює страх перед катастрофою на зрозумілий алгоритм дій щодо виживання в надзвичайних ситуаціях.

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Автором книги вказано якогось Філіпа Фалька, про якого в інтернеті практично немає жодних відомостей. При цьому "Агентство" звернуло увагу на те, що видавництво практикує видання книг авторів під вигаданими іменами, які не завжди є експертами у зазначеній галузі.

Редактором книги зазначений заслужений рятувальник Росії Дмитро Корінний. У коментарі виданню "Підйом" він пояснив, що в книзі будуть "розумні інструкції" з виживання, які асоціюються у нього з радянським підручником з початкової військової підготовки. При цьому МНСник вважає, що ця інструкція зможе знизити рівень тривожності у людей, схильних до неї.

Анонс книги Фото: скриншот

Судячи зі спливаючого банера на сайті видавництва, цією книгою вже зацікавилися кілька сотень росіян.

Нагадаємо, полковник ЗСУ у відставці Дмитро Кащенко вважає, що Україна має ресурси та можливості для нанесення "ядерного удару" по російських мегаполісах. Для атаки навіть не потрібна справжня "атомна бомба".

Фокус також повідомляв, що розробник ракети "Фламінго" Денис Штілерман вважає, що Україна може створити власну ядерну зброю.