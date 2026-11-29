Россиян начали готовить к последствиям ядерной войны. В декабре в РФ обещают выпустить книгу-инструкцию, посвященную выживанию после взрыва атомной бомбы.

Московское издательство "Бомбора", входящее в группу "Эксмо", вскоре выпустит книгу под названием "Как выжить во время ядерной катастрофы. Инструкция". Как следует из анонса, издание планируется выпустить объемом в 272 страницы.

"Те, кто окажется в эпицентре, умрут сразу", — говорится в аннотации к будущей книге, которая должна научить читателей распознавать первые признаки ядерной атаки, собирать "тревожный чемоданчик", обеззараживать одежду, воду и пищу, а также правильно вести себя в убежище.

Данная книга выйдет в серии "На случай, если…", которая, по заверению издательства, превращают страх перед катастрофой в понятный алгоритм действий по выживанию в чрезвычайных ситуациях.

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Автором книги указан некий Филипп Фальк, о котором в интернете практически нет никаких данных. При этом "Агентство" обратило внимание, что издательство практикует выпуск книг авторов под вымышленными именами, которые не всегда являются экспертами в заявленной области.

Редактором книги числится заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный. В комментарии изданию "Подъем" он объяснил, что в книге будут "разумные инструкции" по выживанию, которые ассоциируются у него с советским учебником по начальной военной подготовке. При этом МЧСник считает, что данная инструкция сможет понизить тревожность предрасположенным к ней людям.

Анонс книги Фото: скриншот

Судя по всплывающему банеру на сайте издательства, данной книгой уже заинтересовались несколько сотен россиян.

Напомним, полковник ВСУ в отставке Дмитрий Кащенко считает, что у Украины есть ресурсы и возможности для нанесения "ядерного удара" по российским мегаполисам. Для атаки даже не нужна настоящая "атомная бомба".

Фокус также писал, что разработчик ракеты "Фламинго" Денис Штилерман считает, что Украина может создать собственное ядерное оружие.