Полковник ВСУ в отставке Дмитрий Кащенко считает, что у Украины также есть ресурсы и возможности для нанесения "ядерного удара" по российским мегаполисам. Для атаки даже не нужна настоящая "атомная бомба".

Украина располагает Чернобыльской атомной электростанцией с разрушенным энергоблоком, радиоактивные отходы которого можно использовать в войне против России. Таким мнением с журналисткой Яниной Соколовой на канале ProUA поделился Герой Украины, полковник ВСУ в отставке Дмитрий Кащенко.

По его словам, Силы обороны могут оснастить отечественные дроны, такие как FP-1 или FP-2, радиоактивными материалами из ЧАЭС и запустить БПЛА в направлении Санкт-Петербурга или Москвы, превратив беспилотники в "грязные бомбы".

Размышления Дмитрия Кащенко можно услышать с 41:30 по 42:46

Бывший военный предупреждает, что в таком случае заражение территории может продолжаться долго и быть очень сильным.

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"У нас есть чем ответить на угрозы применения ядерного оружия", — отметил Дмитрий Кащенко.

Напомним, что, по подсчетам аналитиков, по состоянию на январь 2026 года у России было 5420 ядерных боеголовок. При этом количество ядерных боеголовок, размещенных на носителях, в Российской Федерации растет с 2022 года.

Летом на Петербургском экономическом форуме российские докладчики рассмотрели несколько сценариев войны в Украине, и одним из них оказалась ядерная бомбардировка украинцев.

Кроме того, Фокус писал, что разработчик ракеты "Фламинго" Денис Штилерман считает, что Украина может создать собственное ядерное оружие.