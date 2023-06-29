Мріяв про пенсію: чоловік майже втратив виграний мільйон доларів після простої помилки

Після розіграшу Террі Мир і його дружина були розчаровані дізнавшись, що знову не змогли виграти. Однак через кілька днів по тому жінка рилася на дні своєї сумочки та знайшла один білет, що залишився, який виявився виграшним.

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У США 65-річний Террі Мір із Вейнсвілла, штат Північна Кароліна, який виграв у лотерею джекпот у 1 мільйон доларів, був близький до того, щоб ніколи не побачити свій приз після того, як проста помилка ледь не коштувала йому виграшу. Про це пише Daily Star.

Чоловік мріяв про швидку пенсію, коли придбав кілька білетів Powerball вартістю 2 долари. Після розіграшу Террі та його дружина були розчаровані, дізнавшись, що цього разу їм не пощастило. Однак кілька днів потому американка рилася на дні своєї сумочки й знайшла один білет, що залишився, який виявився виграшним. Пара стала щасливими володарями 1 мільйона доларів.

"Моя дружина знайшла його у своїй кишеньковій книжці. Я думаю, коли вона спочатку потягнулася перевірити білети, вона просто пропустила цей", — сказав американець.

Сподіваючись на швидкий вихід на пенсію, Террі був у захваті від виграшу.

"Це змінює життя. Як багато людей виграють мільйон доларів?" — задається питанням чоловік.

Ілюстративне фото Фото: Nachedeu

Білет, куплений у місцевому магазині в рідному місті Террі, збігся з номерами на всіх п'яти білих кулях у розіграші. За словами офіційних представників лотереї, ймовірність збігу всіх п'яти номерів становить 1 до 11,6 мільйона. Хоча чоловік був не надто здивований своїм виграшем.

"Мені завжди щастило. Я завжди говорив людям, що одного разу мені пощастить виграти", — сказав він.

Террі вирушив до штаб-квартири лотереї Північної Кароліни, щоб отримати свої гроші, і після вирахування податків із призу пішов із 712 501 доларом. Він планує відкласти частину грошей для своїх онуків, а також вкласти частину у власні заощадження.

Раніше Фокус писав, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити тільки один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також повідомлялося, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.