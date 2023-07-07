Рідкісне захворювання: 20-річна дівчина має вигляд маленької дитини (фото, відео)

Весь світ дізнався про Аболі Джаріт у травні минулого року. Доросла дівчина "застрягла" в тілі дитини через рідкісне захворювання, з яким багато хто не може впоратися.

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20-річна Аболі Джаріт, молода жінка з Наджапура, Індія, має вигляд дитини, не старшої за шість років, через рідкісну хворобу. Історія про її життя стала справжньою інтернет-сенсацією у 2022 році. Про це пише Oddity Central.

Зріст дівчини становить майже 92 сантиметри. У дитинстві в Аболі діагностували нирковий рахіт, дуже рідкісне захворювання, що поєднує хронічну хворобу нирок із деформацією кісток. Вона народилася без сечового міхура, тому їй доводиться постійно носити підгузки, оскільки сеча просто безперервно витікала, оскільки їй ніде було накопичуватися.

Згодом кістки дівчинки ставали дедалі слабшими, і врешті-решт вона не змогла ходити, що було просто жахливо, адже вона завжди любила співати й танцювати. Кожен день для 20-річної дівчини — це боротьба, але якимось чином вона знаходить у собі мужність бути оптимісткою.

"Не у багатьох людей є це рідкісне захворювання, добре, що я все ще виживаю. Більшість людей не можуть вижити з цим. Я хочу стати співачкою й акторкою, у Боллівуді та Голлівуді, сподіваюся, що скоро зможу це зробити", — сказала Аболі Джаріт The Mirror у 2022 році.

Дівчина завжди мріяла стати співачкою і знятися у фільмі Фото: Aboli Jarit/Instagram

Дівчина завжди мріяла стати співачкою і знятися у фільмі. Вона рада, що багато людей дізналися про неї, але, як зізналася Аболі, жінка прагне прославитися своїм талантом, а не тільки зовнішністю. Крім того, дівчині не подобається, коли її часто приймають за дитину, але вона вже звикла не зважати на недоброзичливців і вірить, що у світі більше добрих людей, ніж поганих.

Раніше Фокус писав, що жінка за допомогою коли розчинила курячу кістку, що застрягла в горлі. Бет Браш боролася з болем усі вихідні, вважаючи, що з часом все само пройде. Цього не сталося, тому жінка вирушила у відділення невідкладної допомоги, де лікар порадив їй купити 4 банки Coca-Cola.

Також повідомлялося, що мільярдер, який перелив собі кров сина заради омолодження, розкрив новий секрет. Технічний магнат Брайан Джонсон, який витратив мільйони на підтримку своєї молодості, зізнався, що він хоче встановити світовий рекорд, змінивши свій епігенетичний вік на 5,1 року.