Прототип чудовиська озера Лох-Несс: у США виставлено на продаж рештки морської рептилії

Вартість скам’янілостей доісторичних тварин постійно зростає, ціна цього лота понад 500 тисяч доларів.

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На аукціоні у Нью-Йорку буде продано плезіозавра, який існував 190 мільйонів років тому, повідомили у Sotheby’s.

Це — незвичайний предмет під назвою "Нессі", що є добре збереженою доісторичною морською рептилією.

Аукціон відбудеться 26 липня, вартість позиції — від 600 тисяч до 800 тисяч доларів.

Саме ця рептилія вважається прототипом чудовиська шотландського озера Лох-Несс.

За даними National Geographic, щороку вчені знаходять 50 нових видів динозаврів.

По всьому світу знаходять рештки динозаврів. Але є країни, такі як Китай, Монголія і Бразилія, які забороняють вивозити ці артефакти. Більше того, вони також прагнуть повернути в державну власність знахідки "чорних палеонтологів".

Де була знайдена саме ця знахідка не повідомляється.

Плезіозаври — велетенські морські рептилії

Плезіозаври (Plesiosauria) — ряд мезозойських морських плазунів великих розмірів (до 20 м в довжину) з кінцівками, перетвореними в ласти, та довгою шиєю. Плезіозаври жили на Землі протягом усього юрського періоду і крейдового періоду (близько 205-65 мільйонів років тому). Вони мали невелику голову на довгій шиї і коротке, обтічне й могутнє тіло.

Нагадаємо, 1 липня найбільший у світі рубін Estrela De Fura продали на аукціоні за $34,8 млн. Маса дорогоцінного каменю складає 55,22 карата. Він був знайдений у Мозамбіку, до обробки його маса становила 101 карат.

Раніше, 17 червня, повідомлялось, як довго насправді могли жити динозаври. Палеонтологи продовжують знаходити і зараз все нові й нові останки цих істот, завдяки чому відкриваються нові секрети їхнього життя.