Шукають зниклу наречену: жінка вийшла заміж за 27 осіб і втекла з грошима та золотом
Після весілля жінка зникала з дому свого новоспеченого чоловіка, забравши із собою його гроші та дорогоцінні прикраси. За період злочинної діяльності шахрайка встигла "окрутити" та обікрасти щонайменше 27 чоловіків.
В Індії поліція веде пошуки шахрайки, яка примудрилася стати дружиною десятків чоловіків, а потім, використовуючи їхню довіру, викрала в них гроші та коштовності, після чого втекла. Про це пише News9Live.
У місті Срінагар, на території Джамму і Кашміру, було скоєно серію злочинів, пов'язаних із хитрим планом жінки, яку, ймовірно, звати Аврат. Вона діяла спільно з кількома спільниками, включно зі свахами, які займалися пошуком заможних чоловіків. Потім вони надавали потенційним нареченим фото "нареченої" і переконували їх одружитися з нею.
Однак після весілля жінка зникала з дому свого новоспеченого чоловіка, забираючи з собою його гроші та дорогоцінні прикраси. За період її злочинної діяльності вона змогла вийти заміж і обікрасти щонайменше 27 чоловіків.
Місцеві правоохоронні органи активно працюють над затриманням цієї кмітливої злочинниці та її спільників, щоб запобігти подальшим випадкам шахрайства та гарантувати безпеку суспільства.
Один із постраждалих розповів про хитромудрий прийом Аврат перед своєю втечею. Вона стверджувала, що терміново повинна побачитися з батьками, щоб залагодити якісь важливі справи. Від іншого заможного чоловіка вона втекла його під час спільної поїздки в клініку. В одному з випадків шахрайка повернула гроші батькові ошуканого нареченого, проте не роз'яснюється, як жінка зробила це.
Видання зазначає, що шахраї використовували фіктивні імена, фальшиві документи, а також надавали підроблені адреси та номери телефонів. Сама ж "наречена" діяла під різними іменами, як-от Джахін, Ільяса та Шахіна. Точної суми викрадених грошей не уточнюють.
Раніше Фокус повідомляв, що жінка з дочкою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка. Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.
Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.