Ударив по морді акулу: 77-річному дідусеві вдалося вижити після нападу хижака (фото)

Хижак прокусив Річарду Стаббсу ногу коли він разом із командою займався сноркелінгом. Пенсіонер не знав що йому робити й вдарив небезпечного звіра.

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В Австралії 77-річний Річард Стаббс ударив акулу по морді, після того, як вона прокусила його ногу. Чоловікові допомогли дістатися берега, після чого його терміново доправили в лікарню. Про це пише Daily Star.

У суботу, 22 липня, на чоловіка напала двометрова акула воббегонг, що зачаїлася у водоростях приблизно за 48 метрів від берега. Хижак прокусив Річарду ногу, коли він разом із командою Salty Sea Fossils займався сноркелінгом у лагуні Яллінгап (Західна Австралія).

"Раптом щось штовхнуло мене, сильно вдарило по нозі, і я подумав: "Що це?". Я справді не знав, що робити. Це було дуже миттєво", — згадує пенсіонер.

Річард Стаббс ударив акулу по морді, після того як вона прокусила його ногу Фото: 7 News

Річарду допомогли вибратися на берег інші учасники снорклінг-екскурсії, після того, як він завдав удару по морді акули.

"Я просто думаю про це, про те, що все це сталося, про те, що виник такий випадок. Мені просто пощастило, що в мене є така підтримка і люди, які мене оточують. Я люблю їх", — додав чоловік.

На знімках видно жахливі сліди укусів на гомілці пенсіонера. Річарда терміново доправили в лікарню, і зараз він оговтується від отриманих травм. Після цього влада оголосила в цьому районі тривогу через акул.

Річарда терміново доставили в лікарню, і зараз він оговтується від отриманих травм Фото: 7 News

Акули Воббеганг — донні мешканці морів Індонезії та Австралії. Їх часто можна зустріти на піщаному або кам'янистому дні рифів на глибині до 100 метрів. Їх зазвичай не вважають небезпечними для людини, хоча було кілька повідомлень про їхній напад на плавців, любителів снорклінгу та аквалангістів, які підібралися занадто близько.

Видання зазначає, що в австралійській картотеці нападів акул зареєстровано 50 неспровокованих нападів воббегонгів на людей. Смертельних випадків не було.

Раніше Фокус повідомляв, що студент зі США розповів про страшний напад акули. Крісу Поспішилу була зроблена термінова операція з відновлення семи порваних сухожиль. У його кістках були виявлені шматочки зуба акули.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.