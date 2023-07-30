"З мене досить, я залежна": жінка кинула пити і схудла на кілька розмірів (фото)

Під час пандемії Керлі Тейлор страждала від депресії та тривоги, через що почала багато випивати та додавати у вазі. Жінці було важко гратися з дітьми й тому вона вирішила змінити своє життя.

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39-річна Керлі Тейлор, консультантка зі зниження ваги з Великої Британії, розповіла про свій шлях до схуднення, про те, як вона змінила своє життя і як її перетворення позначилося на її родині. Про це пише The Sun.

Жінка мешкає в Хорнчерчі (Ессекс) разом із 37-річним чоловіком Томмі та дітьми Тедді й Джоуї. Нещодавно британка згадала про те, що під час пандемії алкоголь ледь не загубив її життя.

"Осушивши другу пляшку ріохи, я сповзла з дивана і, похитуючись, дісталася ліжка. Моя звичка пити почалася два роки тому, під час першої ізоляції 2020 року, але навіть коли пандемія закінчилася, моя надмірна жага до випивки не минула. Я випивала до двох пляшок на день, що призводило до переїдання шкідливою їжею і призводило до того, що я набрала 5 кг. Я не контролювала себе", — згадує Керлі.

Жінка почала багато випивати і додавати у вазі Фото: The Sun

За словами жінки, до цього в неї ніколи не було проблем з алкоголем і зайвою вагою. Вона завжди любила здорову домашню їжу, але іноді все ж їла їжу на винос і трохи випивала на вихідних. Коли в березні 2020 року на Керлі обрушився covid, її здолали депресія і тривога. Спогади про травматичне народження старшого сина Тедді в грудні 2014 р. переслідували британку. Дитину довелося реанімувати, у неї розвинувся сепсис, і батьки провели жахливий тиждень у лікарні, молячись, щоб вона вижила.

"Я думала, що впоралася з цим — особливо після народження нашого другого сина Джоя у вересні 2016 року, але раптово спогади й тривога захлеснули мене. Не маючи можливості працювати як викладач з косметології, я застрягла вдома і почала вживати алкоголь як механізм подолання. Протягом кількох тижнів я перейшла від рідкісних келихів вина до того, щоб не спати, часто наодинці, випиваючи по дві пляшки за ніч, що призводило до поїдання нескінченних чипсів, шоколаду та їжі на винос, а вранці — до порції білих тостів з маслом, щоб впоратися з похміллям", — розповіла мама двох дітей.

Жінка живе разом із 37-річним чоловіком Томмі та дітьми Тедді і Джоуї Фото: The Sun

За словами Керлі, вона ставала все більшою і більшою. Вона уникала дзеркал і не дивилася на свої весільні фотографії 2012 року, коли вона була 12-го розміру. Через 10 років жінка мала 22-й розмір. Їй було важко гратися із синами, вона могла підійматися сходами без задишки.

"До того ж це позначалося на моєму шлюбі — пияцтво і зайва вага не найкращий афродизіак. До травня минулого року я зрозуміла, що з мене досить, я залежна, і єдиний вихід — кинути пити. Я не стала знижувати градус, я просто перестала. На щастя, у мене не було синдрому відміни. Мої друзі та сім'я мене дуже підтримали. Вони всі знали, що я занадто багато п'ю, і дуже мене підтримували", — розповіла британка.

Жінка використовувала дієту за Кембриджським планом зниження ваги, якою користувалася її подруга.

"Перший тиждень був особливо важким, але вже через місяць я скинула цілий камінь і почала почуватися енергійніше, ніж раніше. Я продовжувала дієту протягом двох місяців, а потім знову почала вживати звичайну їжу. Зараз я працюю консультантом зі зниження ваги і показую людям, що якщо я змогла змінити своє життя, то це може зробити кожен", — додала Керлі.

Раніше Фокус повідомляв, що британка розповіла як скинула вагу, замінивши кілька продуктів. За словами дівчини, скинути вагу допомогли наполегливі тренування, а також вибірковий підхід до харчування.

Також стало відомо, що мама двох дітей схудла на 46 кг за рік без препаратів. Жінка, яка важила 118 кг, зуміла втратити зайві кілограми та покращила своє самопочуття.