"С меня хватит, я зависима": женщина бросила пить и похудела на несколько размеров (фото)

Во время пандемии Кэрли Тейлор страдала от депрессии и тревоги, из-за чего начала много выпивать и прибавлять в весе. Женщине было трудно играть с детьми и поэтому она решила изменить свою жизнь.

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39-летняя Кэрли Тейлор, консультант по снижению веса из Великобритании, рассказала о своем пути к похудению, о том, как она изменила свою жизнь и как ее преображение отразилось на ее семье. Об этом пишет The Sun.

Женщина живет в Хорнчерче (Эссекс) вместе с 37-летним мужем Томми и детьми Тедди и Джоуи. Недавно британка вспомнила о том, что во время пандемии алкоголь едва не загубил ее жизнь.

"Осушив вторую бутылку риохи, я сполза с дивана и, пошатываясь, добралась до кровати. Моя привычка пить началась два года назад, во время первой изоляции в 2020 году, но даже когда пандемия закончилась, моя чрезмерная жажда к выпивке не прошла. Я выпивала до двух бутылок в день, что приводило к перееданию вредной пищей и приводило к тому, что я набрала 5 кг. Я не контролировала себя", — вспоминает Кэрли.

Женщина начала много выпивать и прибавлять в весе Фото: The Sun

По словам женщины, до этого у нее никогда не было проблем с алкоголем и лишним весом. Она всегда любила здоровую домашнюю пищу, но иногда все же ела еду на вынос и немного выпивала по выходным. Когда в марте 2020 года на Кэрли обрушился covid, ее одолели депрессия и тревога. Воспоминания о травматичном рождении старшего сына Тедди в декабре 2014 г. преследовали британку. Ребенка пришлось реанимировать, у него развился сепсис, и родители провели ужасную неделю в больнице, молясь, чтобы он выжил.

"Я думала, что справилась с этим — особенно после благополучного рождения нашего второго сына Джоя в сентябре 2016 года, но внезапно воспоминания и тревога захлестнули меня. Не имея возможности работать в качестве преподавателя по косметологии, я застряла дома и начала употреблять алкоголь в качестве механизма преодоления. В течение нескольких недель я перешла от редких бокалов вина к тому, чтобы не спать, часто в одиночку, выпивая по две бутылки за ночь, что приводило к поеданию бесконечных чипсов, шоколада и еды на вынос, а утром — к порции белых тостов с маслом, чтобы справиться с похмельем", — рассказала мама двоих детей.

Женщина живет вместе с 37-летним мужем Томми и детьми Тедди и Джоуи Фото: The Sun

По словам Кэрли она становилась все больше и больше. Она избегала зеркал и не смотрела на свои свадебные фотографии 2012 года, когда она была 12-го размера. Спустя 10 лет женщина имела 22-й размер. Ей было трудно играть с сыновьями, она могла подниматься по лестнице без одышки.

"К тому же это сказывалось на моем браке — пьянство и лишний вес не лучший афродизиак. К маю прошлого года я поняла, что с меня хватит, я зависима, и единственный выход — бросить пить. Я не стала снижать градус, я просто перестала. К счастью, у меня не было синдрома отмены. Мои друзья и семья меня очень поддержали. Они все знали, что я слишком много пью, и очень меня поддерживали", — рассказала британка.

Женщина использовала диету по Кембриджскому плану снижения веса, которой пользовалась ее подруга.

"Первая неделя была особенно тяжелой, но уже через месяц я сбросила целый камень и стала чувствовать себя энергичнее, чем раньше. Я продолжала диету в течение двух месяцев, а затем снова начала принимать обычную пищу. Сейчас я работаю консультантом по снижению веса и показываю людям, что если я смогла изменить свою жизнь, то это может сделать каждый", — добавила Кэрли.

Ранее Фокус сообщал, что британка рассказала как сбросила вес, заменив несколько продуктов. По словам девушки, сбросить вес помогли упорные тренировки, а также избирательный подход к питанию.

Также стало известно, что мама двоих детей похудела на 46 кг за год без препаратов. Женщина, которая весила 118 кг, сумела потерять лишние килограммы и улучшила свое самочувствие.