Чоловік "подарував" дружині 1,2 млн соняшників на 50-ту річницю весілля (відео)

Ідея виникла з бажання Лі Вілсона показати свою прихильність до дружини Рене в незвичний спосіб. Разом із сином він протягом місяця потай від усіх ретельно висівав насіння.

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У США Фермер Лі Вілсон зі штату Канзас на честь 50-ї річниці весілля здивував свою дружину Рене, посадивши 1,2 млн соняшників на 80-акровому полі як романтичний подарунок. Про це пише The Mirror.

Відданий чоловік вирішив зробити приголомшливий сюрприз для своєї коханої. Лі Вілсон висадив 1,2 млн соняшників на великому полі площею 80 акрів.

Ідея виникла з бажання Лі показати свою прихильність до дружини Рене в незвичний спосіб. Разом з їхнім сином він протягом травня потай від усіх ретельно висівав насіння соняшників. Коли настав день їхньої золотої річниці, Лі показав дружині цей милий подарунок.

"Це змусило мене відчути себе особливою. Це не могло бути прекраснішим подарунком на річницю, ніж поле соняшників", — розповіла переповнена радістю Рене.

Пара познайомилася в школі, коли їм було по 16 років, і відтоді вони разом Фото: ABC News

Пара познайомилася в школі, коли їм було по 16 років, і відтоді вони разом.

"10 серпня ми відзначаємо 50-ту річницю весілля, і знаєте, що хлопець має подарувати своїй дівчині на 50-річчя? Я багато думав над цим подарунком, а вона завжди любила соняшники", — розповів фермер.

Відвідувачі з різних куточків світу стікалися до мальовничого місця, щоб закарбувати яскраву красу рослини під час цвітіння. Відеоролик із романтичним жестом було розміщено в соціальних мережах.

"Це так мило, і я вітаю їх обох, коли б не була їхня річниця", — прокоментувала одна людина.

Канзас часто називають "штатом соняшників" через велику кількість цих рослин, що ростуть на його території. Сезон цвітіння зазвичай припадає на кінець літа. Крім естетичної привабливості, соняшники відіграють важливу роль у підтримці біологічного різноманіття. Їхні великі головки приваблюють таких запилювачів, як бджоли й метелики, що робить їх корисними для екосистеми.

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