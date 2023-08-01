Мужчина "подарил" жене 1,2 млн подсолнухов на 50-ю годовщину свадьбы (видео)

Идея возникла из желания Ли Уилсона показать свою привязанность к жене Рене необычным способом. Вместе с сыном он в течение месяца втайне от всех тщательно высевал семена.

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В США Фермер Ли Уилсон из штата Канзас в честь 50-й годовщины свадьбы удивил свою жену Рене, посадив 1,2 млн подсолнухов на 80-акровом поле в качестве романтического подарка. Об этом пишет The Mirror.

Преданный муж решил сделать потрясающий сюрприз для своей любимой. Ли Уилсон высадил 1,2 млн подсолнухов на обширном поле площадью 80 акров.

Идея возникла из желания Ли показать свою привязанность к жене Рене необычным способом. Вместе с их сыном он в течение мая втайне от всех тщательно высевал семена подсолнухов. Когда наступил день их золотой годовщины, Ли показал жене этот милый подарок.

"Это заставило меня почувствовать себя особенной. Это не могло быть более прекрасным подарком на годовщину, чем поле подсолнухов", — рассказала переполненная радостью Рене.

Пара познакомилась в школе, когда им было по 16 лет, и с тех пор они вместе Фото: ABC News

Пара познакомилась в школе, когда им было по 16 лет, и с тех пор они вместе.

"10 августа мы отмечаем 50-ю годовщину свадьбы, и знаете, что парень должен подарить своей девушке на 50-летие? Я много думал над этим подарком, а она всегда любила подсолнухи", — рассказал фермер.

Посетители из разных уголков мира стекались к живописному месту, чтобы запечатлеть яркую красоту растения во время цветения. Видеоролик с романтическим жестом был размещен в социальных сетях.

"Это так мило, и я поздравляю их обоих, когда бы ни была их годовщина", — прокомментировал один человек.

Канзас часто называют "штатом подсолнухов" из-за обилия этих растений, растущих на его территории. Сезон цветение обычно приходится на конец лета. Помимо эстетической привлекательности, подсолнухи играют важную роль в поддержании биологического разнообразия. Их крупные головки привлекают таких опылителей, как пчелы и бабочки, что делает их полезными для экосистемы.

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