"Старший за моїх батьків": 28-річна дівчина вийшла заміж за 70-річного чоловіка (відео)

Девід познайомився з Джекі на сайті знайомств 7 років тому. Через деякий час пара одружилася в США, а зараз вони діляться подробицями своїх стосунків у соціальних мережах. Однак не всі люди вірять у щирість їхніх почуттів.

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У США подружня пара з 42-річною різницею у віці була змушена захищати свої стосунки після того, як недоброзичливці почали писати в соцмережах, що їхнє "кохання — це брехня". Про це пише The Mirror.

70-річний Девід познайомився з 28-річною Джекі на сайті знайомств під час подорожі Філіппінами, її рідною країною, сім років тому.

До повернення американця додому, в Окленд (штат Каліфорнія, США), у пари було кілька побачень. Але, не в силах викинути Джекі з голови, чоловік через три місяці знову прилетів на Філіппіни, щоб запросити дівчину на нове побачення.

"Ми познайомилися, коли я був на Філіппінах. Я користувався сайтом знайомств. Одного разу я побачив її анкету — я практично схопився зі стільця. Я був настільки вражений тим, що побачив", — розповів американець під час шоу Love Don't Judge.

Девід відправив Джекі повідомлення і був дуже радий, коли вона погодилася зустрітися з ним у Starbucks, щоб випити кави.

Під час другої поїздки на Філіппіни Девід здивував Джекі, запитавши чи вийде вона за нього заміж Фото: lovedontjudgeshow/youtube

Під час другої поїздки на Філіппіни Девід здивував Джекі, запитавши, чи вийде вона за нього заміж. Дівчина погодилася. Візу в Америку вона отримала приблизно через 11 місяців. Тоді ж пара зайнялася плануванням свого весілля.

"Наше весілля було веселим. Це був найкращий день у моєму житті. Мої батьки, брати та сестри не змогли приїхати в Америку. Моя сім'я дуже підтримує мене, і мої друзі теж. Я не пошкодую, що вийшла заміж за Дейва, хоч він і старший за моїх батьків. Він дуже хороша людина. Він любить мене, поважає мене, він найкращий", — згадує Джекі.

Жінка стверджує, що її не турбує різниця у віці Фото: lovedontjudgeshow/youtube

Жінка стверджує, що її не турбує різниця у віці, але Девід каже, що його хвилювало, як до цього поставляться оточуючі.

"У мене були побоювання, але не з мого погляду, а з погляду Джекі. Коли я доглядав за нею, я постійно нагадував їй про різницю у віці та про те, що я набагато старший. Я говорив Джекі: "Ти впевнена, що хочеш пройти через це?" І щоразу, не замислюючись, вона відповідала так", — додав американець.

Видання зазначає, що пара зіткнулася з чималою часткою критики, оскільки користувачі в соцмережах ставлять собі питання, чи є їхнє кохання "справжнім". Попри негативні коментарі, Девід каже, що Джекі "значно поліпшила його життя" — і він уже не уявляє собі життя без неї.

"В її очах з'являється нещирість, коли вона говорить про те, що вони разом", — написав один із користувачів у коментарях під відео.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина розлучилася зі своїм хлопцем після перегляду фільму про Барбі. За її словами партнер, навіть не розмовляв з нею поки вони не вийшли з кінотеатру.

Також повідомлялося, що мати-одиначка не може обрати справжнього "принца" з 1000 чоловіків. Жінка хоче знайти амбітну людину, яка кохатиме беззастережно та піклуватиметься про неї всіма можливими способами.