"Старше моих родителей": 28-летняя девушка вышла замуж за 70-летнего мужчину (видео)

Дэвид познакомился с Джеки на сайте знакомств 7 лет назад. Спустя время пара поженилась в США, а сейчас они делятся подробностями своих отношений в социальных сетях. Однако не все люди верят в искренность их чувств.

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В США супружеская пара с 42-летней разницей в возрасте была вынуждена защищать свои отношения после того, как недоброжелатели начали писать в соцсетях, что их "любовь — это ложь". Об этом пишет The Mirror.

70-летний Дэвид познакомился с 28-летней Джеки на сайте знакомств во время путешествия по Филиппинам, ее родной стране, семь лет назад.

До возвращения американца домой, в Окленд (штат Калифорния, США), у пары было несколько свиданий. Но, не в силах выбросить Джеки из головы, мужчина через три месяца снова прилетел на Филиппины, чтобы пригласить девушку на новое свидание.

"Мы познакомились, когда я был на Филиппинах. Я пользовался сайтом знакомств. Однажды я увидел ее анкету — я практически вскочил со стула. Я был настолько впечатлен тем, что увидел", — рассказал американец во время шоу Love Don't Judge.

Дэвид отправил Джеки сообщение и был очень рад, когда она согласилась встретиться с ним в Starbucks, чтобы выпить кофе.

Во время второй поездки на Филиппины Дэвид удивил Джеки, спросив выйдет ли она за него замуж Фото: lovedontjudgeshow/youtube

Во время второй поездки на Филиппины Дэвид удивил Джеки, спросив выйдет ли она за него замуж. Девушка согласилась. Визу в Америку она получила примерно через 11 месяцев. Тогда же пара занялась планированием своей свадьбы.

"Наша свадьба была веселой. Это был лучший день в моей жизни. Мои родители, братья и сестры не смогли приехать в Америку. Моя семья очень поддерживает меня, и мои друзья тоже. Я не пожалею, что вышла замуж за Дэйва, хоть он и старше моих родителей. Он очень хороший человек. Он любит меня, уважает меня, он самый лучший", — вспоминает Джеки.

Женщина утверждает, что ее не беспокоит разница в возрасте Фото: lovedontjudgeshow/youtube

Женщина утверждает, что ее не беспокоит разница в возрасте, но Дэвид говорит, что его волновало, как к этому отнесутся окружающие.

"У меня были опасения, но не с моей точки зрения, а с точки зрения Джеки. Когда я ухаживал за ней, я постоянно напоминал ей о разнице в возрасте и о том, что я намного старше. Я говорил Джеки: "Ты уверена, что хочешь пройти через это?" И каждый раз, не задумываясь, она отвечала да", — добавил американец.

Издание отмечает, что пара столкнулась с немалой долей критики, поскольку пользователи в соцсетях задаются вопросом, является ли их любовь "настоящей". Несмотря на негативные комментарии, Дэвид говорит, что Джеки "значительно улучшила его жизнь" — и он уже не представляет себе жизни без нее.

"В ее глазах появляется неискренность, когда она говорит о том, что они вместе", — написал один из пользователей в комментариях под видео.

Ранее Фокус сообщал, что девушка рассталась со своим парнем после просмотра фильма о Барби. По ее словам партнер, даже не разговаривал с ней пока они не вышли с кинотеатра.

Также сообщалось, что мать-одиночка не может выбрать настоящего "принца" из 1000 мужчин. Женщина хочет найти амбициозного человека, который будет любить безоговорочно и заботиться о ней всеми возможными способами.