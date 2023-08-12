Ледь не до смерті налякав присутніх: чоловік "ожив" під час судмедекспертизи

Чоловік кілька днів не виходити на зв'язок, тож його сусіди забили на сполох і викликали поліцію.

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В Іспанії чоловік ожив під час проведення судмедеспертизи після того, як встановили, що він мертвий. Про це пише іспанське видання Levante-EMV.

Так, житель Валенсії перестав виходити на зв'язок, тож його сусіди забили на сполох і викликали поліцію. Правоохоронці, медики та пожежники, які прибули на виклик, відкрили двері і виявили чоловіка в одній з кімнат його будинку без ознак свідомості.

Вони прощупали пульс і в обов’язковому порядку викликали судову комісію, яка ​​передбачає присутність судово-медичного лікаря для констатації смерті, транспортування тіла для проведення розтину.

Коли прибув коронер і заходився виконувати свою роботу "померлий" почав подавати ознаки життя, що призвело до переляку всіх присутніх, які вже визнали його мертвим.

Нагадаємо, що в Еквадорі 76-річна Белла Монтоя, яку родичі визнали мертвою, дивом ожила під час своїх поминок. До цього медики діагностували смерть, причиною якої, за їхнім повідомленням, була зупинка серця.

Раніше повідомлялося, що тіло черниці майже не постраждало через 4 роки після похорону. Сестри провели розкопки, щоб перемістити труну Вільгельміни Ланкастер під вівтар і були здивовані, виявивши, що тіло служниці церкви майже не піддалося розкладу.