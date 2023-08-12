Едва не до смерти напугал присутствующих: мужчина "ожил" во время судмедэкспертизы

Мужчина несколько дней не выходить на связь, поэтому его соседи забили тревогу и вызвали полицию.

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В Испании мужчина ожил во время проведения судмедэкспертизы после того, как установили, что он мертв. Об этом пишет испанское издание Levante-EMV.

Так, житель Валенсии перестал выходить на связь, поэтому его соседи забили тревогу и вызвали полицию. Правоохранители, медики и пожарные, прибывшие на вызов, открыли дверь и обнаружили мужчину в одной из комнат его дома без признаков сознания.

Они прощупали пульс и в обязательном порядке вызвали судебную комиссию, которая предусматривает присутствие судебно-медицинского врача для констатации смерти, транспортировки тела для проведения вскрытия.

Когда прибыл коронер и принялся выполнять свою работу "умерший" начал подавать признаки жизни, что привело к испугу всех присутствующих, которые уже признали его мертвым.

Напомним, что в Эквадоре 76-летняя Белла Монтоя, которую родственники признали мертвой, чудом ожила во время своих поминок. До этого медики диагностировали смерть, причиной которой, по их сообщению, была остановка сердца.

Ранее сообщалось, что тело монахини почти не пострадало спустя 4 года после похорон. Сестры провели раскопки, чтобы переместить гроб Вильгельмины Ланкастер под алтарь и были удивлены, обнаружив, что тело служанки церкви почти не подверглось разложению.