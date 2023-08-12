"Підводна стоянка": водолази витягли понад 30 машин з озера у США (відео)

Принаймні один із затонулих автомобілів, витягнутих з озера, вже був визнаний поліцією викраденим. Інші машини очікують огляду.

Related video

У США поліція Флориди працює над вилученням десятків старих автомобілів, нещодавно знайдених затопленими в брудному озері. За словами влади, ці машини можуть бути пов'язані з "холодними" справами. Про це пише The Insider.

Принаймні один із затонулих автомобілів, витягнутих з озера в місті Дорал, уже був визнаний поліцією викраденим.

Співробітники Департаменту поліції Майамі-Дейд і Департаменту поліції Дорала почали витягати іржаві автомобілі з озера у вівторок вранці (8 серпня) після того, як водолази-добровольці, які займаються розкриттям справ про зниклих людей, виявили на дні озера понад 30 таких машин.

Представник департаменту поліції Майамі-Дейд детектив Луїс Сьєрра повідомив, що, як з'ясували слідчі, один з автомобілів був викрадений, і він очікує, що і в інших випадках результат буде таким самим. Поліцейський додав, що автомобілі "дійсно старі" і "ймовірно, перебували в цьому озері дуже довго".

"Там не було жодного автомобіля, який би перебував там із 2000-х років", — сказав він.

Слідчі продовжуватимуть перевіряти VIN-номери автомобілів у міру їх виявлення Фото: Miami-Dade Police Department

Сьєрра пояснив, що слідчі продовжуватимуть перевіряти VIN-номери автомобілів у міру їх виявлення, щоб з'ясувати, чи не були ці машини причетні до злочинів, скоєних у минулому. Він думає, що, ймовірно, всі ці автомобілі можуть бути пов'язані з безліччю злочинів, які не були розкриті.

"Ми не виключаємо можливості шахрайства, яке також може мати місце, та інших видів порушень закону, наприклад, убивства", — заявив USA Today представник поліцейського управління Маямі-Дейд детектив Альваро Забалета (Alvaro Zabaleta).

Як повідомляє телеканал WSVN 7News, у Маямі автомобілі виявила команда водолазів, які працюють на приватну компанію. Кен Флемінг, один із водолазів, повідомив, що його команда веде слідство одразу в кількох "холодних" справах, деякі з яких стосуються людей, зниклих безвісти протягом трьох-чотирьох десятиліть.

Раніше Фокус повідомляв, що автомобіль злетів у повітря і врізався в житловий будинок. Співробітники поліції встановили, що аварія була навмисною. Після вилучення автомобіля у верхньому кутку будинку утворилася величезна діра.

Також стало відомо, що водії купують номерні знаки в стилі Барбі. Стрічка здобула любов шанувальників у всьому світі. Ажіотаж навколо фільму зачепив і любителів автомобілів. Водії готові витрачати величезні гроші на номерні знаки в стилі Барбі.