"Подводная стоянка": водолазы вытащили более 30 машин из озера в США (видео)

По крайней мере один из затонувших автомобилей, извлеченных из озера, уже был признан полицией угнанным. Другие машины ожидают осмотра.

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В США полиция Флориды работает над извлечением десятков старых автомобилей, недавно найденных затопленными в грязном озере. По словам властей, эти машины могут быть связаны с "холодными" делами. Об этом пишет The Insider.

По крайней мере один из затонувших автомобилей, извлеченных из озера в городе Дорал, уже был признан полицией угнанным.

Сотрудники Департамента полиции Майами-Дейд и Департамента полиции Дорала начали вытаскивать ржавые автомобили из озера во вторник утром (8 августа) после того, как водолазы-добровольцы, занимающиеся раскрытием дел о пропавших людях, обнаружили на дне озера более 30 таких машин.

Представитель департамента полиции Майами-Дейд детектив Луис Сьерра сообщил, что, как выяснили следователи, один из автомобилей был угнан, и он ожидает, что и в других случаях результат будет таким же. Полицейский добавил, что автомобили "действительно старые" и "вероятно, находились в этом озере очень долго".

"Там не было ни одного автомобиля, который бы находился там с 2000-х годов", — сказал он.

Следователи будут продолжать проверять VIN-номера автомобилей по мере их обнаружения Фото: Miami-Dade Police Department

Сьерра пояснил, что следователи будут продолжать проверять VIN-номера автомобилей по мере их обнаружения, чтобы выяснить, не были ли эти машины замешаны в преступлениях, совершенных в прошлом. Он думает, что вероятно все эти автомобили могут быть связаны с множеством преступлений, которые не были раскрыты.

"Мы не исключаем возможности мошенничества, которое также может иметь место, и других видов нарушений закона, например, убийства", — заявил USA Today представитель полицейского управления Майами-Дейд детектив Альваро Забалета (Alvaro Zabaleta).

Как сообщает телеканал WSVN 7News, в Майами автомобили обнаружила команда водолазов, работающих на частную компанию. Кен Флеминг, один из водолазов, сообщил, что его команда ведет следствие сразу по нескольким "холодным" делам, некоторые из которых касаются людей, пропавших без вести в течение трех-четырех десятилетий.

Ранее Фокус сообщал, что автомобиль взлетел в воздух и врезался в жилой дом. Сотрудники полиции установили, что авария была преднамеренной. После извлечения автомобиля в верхнем углу дома образовалась огромная дыра.

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