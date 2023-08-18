Упав у туалеті: пілот літака помер після екстреної посадки (фото)

Парамедики поспішили надати допомогу капітану борту після приземлення, але виявилося занадто пізно. За словами медсестри, пілота можна було врятувати, якби на борту виявилися потрібні їм речі.

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Під час польоту з міжнародного аеропорту Маямі до Сантьяго (Чилі) 56-річний пілот Іван Андаур упав у туалеті літака Boeing 787 і помер після екстреної посадки. На борту перебував 271 пасажир. Про це пише Daily Star.

Капітан Іван Андаур відчув себе погано через три години після початку польоту рейсу LATAM Airlines із Флориди до Сантьяго і, впавши в туалеті, отримав екстрену допомогу від екіпажу.

Інший пілот був змушений здійснити екстрену посадку в міжнародному аеропорту Токумен у Панамі. Парамедики поспішили надати йому допомогу, але, на жаль, після приземлення літака він уже був мертвий.

Медсестра, на ім'я Айседора повідомила в соціальних мережах, що вона, її колега і два лікарі відчайдушно намагалися привести пілота до тями під час посадки літака. За її словами, у нього спостерігалися симптоми зупинки серця.

"На жаль, у нас не було необхідної або достатньої кількості матеріалів для проведення якісної реанімації. LATAM (чилійська авіакомпанія) повинна поліпшити питання протоколу в разі подібних медичних надзвичайних ситуацій, коли можна врятувати життя, але для цього необхідні ресурси", — сказала вона.

Капітан Іван Андаур був пілотом із 25-річним стажем Фото: Facebook/joy.ogbebo

Видання зазначає, що неназвана пасажирка розповіла, що через 40 хвилин після вильоту один із пілотів запитав людей, чи є в літаку лікар. Жінка додала, що стюардеса запитала пасажирів, чи є у когось предмети, які використовуються для інсулінозалежних людей.

"Нам сказали, що ми йдемо на посадку, тому що пілоту стало погано, а коли ми прийшли, нас попросили евакуюватися з літака, тому що ситуація погіршилася", — сказала вона.

Вальтер Герра, продюсер телекомпанії Chilevision, повідомив чилійському інформаційному агентству LUN, що літак простояв біля виходу на посадку 30 хвилин, після чого авіакомпанія оголосила про скасування рейсу.

Пасажири були розміщені в готелях на ніч і змогли повернутися до польоту в Чилі наступного ранку.

До переходу в LATAM Андаур був пілотом чилійських ВПС. Він був одружений на Вероніці Андаур, яка померла 2017 року.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

Також стало відомо, що літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки. Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".