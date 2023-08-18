Упал в туалете: пилот самолета умер после экстренной посадки (фото)

Парамедики поспешили оказать помощь капитану борта после приземления, но оказалось слишком поздно. По словам медсестры, пилота можно было спасти если бы на борту оказались нужные им вещи.

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Во время полета из международного аэропорта Майами в Сантьяго (Чили) 56-летний пилот Иван Андаур упал в туалете самолета Boeing 787 и умер после экстренной посадки. На борту находился 271 пассажир. Об этом пишет Daily Star.

Капитан Иван Андаур почувствовал себя плохо через три часа после начала полета рейса LATAM Airlines из Флориды в Сантьяго и, упав в туалете, получил экстренную помощь от экипажа.

Другой пилот был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Токумен в Панаме. Парамедики поспешили оказать ему помощь, но, к сожалению, после приземления самолета он уже был мертв.

Медсестра по имени Айседора сообщила в социальных сетях, что она, ее коллега и два врача отчаянно пытались привести пилота в чувство во время посадки самолета. По ее словам, у него наблюдались симптомы остановки сердца.

"К сожалению, у нас не было необходимого или достаточного количества материалов для проведения качественной реанимации. LATAM (чилийская авиакомпания) должна улучшить вопрос протокола в случае подобных медицинских чрезвычайных ситуаций, когда можно спасти жизнь, но для этого необходимы ресурсы", — сказала она.

Капитан Иван Андаур был пилотом с 25-летним стажем Фото: Facebook/joy.ogbebo

Издание отмечает, что неназванная пассажирка рассказала, что через 40 минут после вылета один из пилотов спросил людей, есть ли в самолете врач. Женщина добавила, что стюардесса спросила пассажиров, есть ли у кого-нибудь предметы, используемые для инсулинозависимых людей.

"Нам сказали, что мы идем на посадку, потому что пилоту стало плохо, а когда мы пришли, нас попросили эвакуироваться из самолета, потому что ситуация ухудшилась", — сказала она.

Вальтер Герра, продюсер телекомпании Chilevision, сообщил чилийскому информационному агентству LUN, что самолет простоял у выхода на посадку 30 минут, после чего авиакомпания объявила об отмене рейса.

Пассажиры были размещены в гостиницах на ночь и смогли вернуться к полету в Чили на следующее утро.

До перехода в LATAM Андаур был пилотом чилийских ВВС. Он был женат на Веронике Андаур, которая умерла в 2017 году.

Ранее Фокус сообщал, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

Также стало известно, что самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки. Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".