Посадив біля вікна: пасажир проніс у літак двометрову статую Діви Марії (фото)

Рейс затримувався майже на 3 години й співробітники Ryanair поспішали посадити людей, щоб компанія могла уникнути виплати компенсацій. Один із пасажирів скористався метушнею і проніс із собою на борт величезну статую.

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27-річний хлопець із Белфаста (Північна Ірландія), який вважав за краще залишитися невідомим, розповів, що він та інші пасажири рейсу авіакомпанії Ryanair були шоковані, коли чоловікові середніх років вдалося пронести майже двометрову статую Діви Марії повз персонал на виході з літака. Про це пише Daily Star.

Чоловік, який летів додому з відпустки, розповів, що під час польоту рейсом Ryanair йому "з'явилася Діва Марія", оскільки якийсь чоловік проніс у літак її статую. Він провів два тижні в Хорватії зі своєю дівчиною і 2 серпня летів із Дубровника назад у Дублін.

За його словами, його рейс майже на три години затримався на злітно-посадковій смузі в аеропорту, і співробітники Ryanair поспішали посадити людей, щоб компанії було "зручно" уникнути виплати компенсацій. Усього за 10 хвилин усіх було посаджено на літак, включно з Дівою Марією.

"Я ніколи не бачив, щоб люди сідали в літак так швидко. Я також помітив у черзі хлопця зі статуєю Діви Марії заввишки майже 2 метри, який якимось чином піднявся з нею на борт, і ніхто нічого не сказав", — розповів ірландець.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

За словами чоловіка, літній джентльмен, якому на вигляд було близько п'ятдесяти років, сів у середині ряду і поклав свою "реліквію на жадане місце біля вікна".

"Він вчинив чесно: сів біля проходу, а Мері дісталося вікно. У нього навіть не було заброньоване місце, він просто поклав його туди, сподіваючись на краще. Зрештою, стюардеса побачила його і сказала, що так робити не можна", — продовжив він.

За словами молодої людини, співробітники зняли величезну статую з літака і помістили її у вантажний відсік. Технічно вона мала б поміститися під сидінням перед ним, щоб її можна було пронести, або її можна було б покласти у верхню шафку.

"Весь літак сміявся над цією ситуацією, це було просто смішно", — додав він.

Співробітники зняли величезну статую з літака і помістили її у вантажний відсік Фото: Daily Star

За словами чоловіка, на додачу до цього йому довелося заплатити 46 євро дорогою до Хорватії, бо він узяв із собою сумку, яка не поміщалася під сидінням.

"Але цей хлопець якимось чином зміг пронести в літак майже двометрову статую", — сказав він, побачивши в цьому гумористичний бік.

Чоловік спробував отримати компенсацію від Ryanair, але йому сказали, що через те, що до трьох годин польоту залишалося всього 10 хвилин, він не може цього зробити.

"Ми повинні були спробувати уповільнити посадку, щоб повернути свої гроші, але навіть статуя не змогла цього зробити", — пожартував він.

Видання зазначає, що, ймовірно, літній чоловік здійснював паломництво до одного з релігійних місць у регіоні, можливо, до Меджугір'я в Боснії й Герцеговині, де, за переказами, неодноразово з'являлася Діва Марія.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

Також стало відомо, що літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки. Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".