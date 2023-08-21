Посадил у окна: пассажир пронес в самолет двухметровую статую Девы Марии (фото)

Рейс задерживался почти на 3 часа и сотрудники Ryanair спешили посадить людей, чтобы компания могла избежать выплаты компенсаций. Один из пассажиров воспользовался суматохой и пронес с собой на борт огромную статую.

Related video

27-летний парень из Белфаста (Северная Ирландия), который предпочел остаться неизвестным, рассказал что он и остальные пассажиры рейса авиакомпании Ryanair были в шоке, когда мужчине средних лет удалось пронести почти двухметровую статую Девы Марии мимо персонала на выходе из самолета. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, летевший домой из отпуска, рассказал, что во время полета рейсом Ryanair ему "явилась Дева Мария", поскольку некий человек пронес в самолет ее статую. Он провел две недели в Хорватии со своей девушкой и 2 августа летел из Дубровника обратно в Дублин.

По его словам, его рейс почти на три часа задержался на взлетно-посадочной полосе в аэропорту, и сотрудники Ryanair спешили посадить людей, чтобы компании было "удобно" избежать выплаты компенсаций. Всего за 10 минут все были посажены на самолет, включая Деву Марию.

"Я никогда не видел, чтобы люди садились в самолет так быстро. Я также заметил в очереди парня со статуей Девы Марии высотой в почти 2 метра, который каким-то образом поднялся с ней на борт, и никто ничего не сказал", — рассказал ирландец.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

По словам мужчины, пожилой джентльмен, которому на вид было около пятидесяти лет, сел в середине ряда и положил свою "реликвию на вожделенное место у окна".

"Он поступил честно: с сел у прохода, а Мэри досталось окно. У него даже не было забронировано место, он просто положил его туда, надеясь на лучшее. В конце концов, стюардесса увидела его и сказала, что так делать нельзя", — продолжил он.

По словам молодого человека, сотрудники сняли огромную статую с самолета и поместили ее в грузовой отсек. Технически она должна была бы поместиться под сиденьем перед ним, чтобы ее можно было пронести, или ее можно было бы положить в верхний шкафчик.

"Весь самолет смеялся над этой ситуацией, это было просто уморительно", — добавил он.

Сотрудники сняли огромную статую с самолета и поместили ее в грузовой отсек Фото: Daily Star

По словам мужчины, в дополнение к этому ему пришлось заплатить 46 евро по дороге в Хорватию, потому что он взял с собой сумку, которая не помещалась под сиденьем.

"Но этот парень каким-то образом смог пронести в самолет почти двухметровою статую", — сказал он, увидев в этом юмористическую сторону.

Мужчина попытался получить компенсацию от Ryanair, но ему сказали, что из-за того, что до трех часов полета оставалось всего 10 минут, он не может этого сделать.

"Мы должны были попытаться замедлить посадку, чтобы вернуть свои деньги, но даже статуя не смогла этого сделать", — пошутил он.

Издание отмечает, что вероятно, пожилой мужчина совершал паломничество к одному из религиозных мест в регионе, возможно, к Меджугорью в Боснии и Герцеговине, где, по преданию, неоднократно появлялась Дева Мария.

Ранее Фокус сообщал, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

Также стало известно, что самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки. Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".