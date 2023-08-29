Платіжки зростають: жінку вивели з себе безглузді водні процедури бойфренда

За словами дівчини, її важко зароблені гроші "випаровуються" після того, як її хлопець приймає ванну.

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Підтримувати баланс між розслабленням і економією може бути складно, особливо коли йдеться про гарячу воду і душові процедури. Багато людей стикаються зі зростанням рахунків за водопостачання, і це впливає на їхні рішення в плані особистої гігієни та комфорту. Одна жінка поділилася своїм роздратуванням з приводу безглуздих водних ритуалів свого бойфренда і впливу цього на фінанси. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

На Reddit вона висловила своє невдоволення тим, як її бойфренд ставиться до використання гарячої води. Вона пояснила, що кожного разу, коли вона намагається донести свою думку, він не бере її зауваження до уваги. Вона описала ситуацію, ніби "її важко зароблені гроші випаровуються" через його постійні ванни.

У спробі виправдати його дії, вона згадала, що в нього болить спина, і ванни допомагають йому полегшити біль. Однак вона підкреслила, що гаряча вода коштує дорого, особливо в умовах підвищених тарифів на газ та електроенергію.

"Я намагалася його переконати, але він просто не згоден з моїм розумінням фізики. Щоразу, коли він набирає ванну і сидить у ній до години, я киплю від роздратування, уявляючи, як мої важко зароблені гроші випаровуються і вилітають у вікно ванної. Це я-то сволота?", — писала дівчина.

Спільнота Reddit запропонувала різні способи, які могли б збалансувати потреби бойфренда та економію. Пропозиція розігріти невелику кількість води для початку і потім додати гарячої води, щоб створити комфортну температуру у ванні викликала інтерес у деяких користувачів. Також було запропоновано встановити нижчу температуру в бойлері для економії.

Більшість коментарів підтримували жінку та її занепокоєння з приводу фінансових витрат. Багато хто вважав, що її турботи виправдані, і що вона намагається врахувати обох у цьому питанні. У підсумку, ситуація виявилася далеко не унікальною, і багато людей стикаються з подібними викликами, прагнучи узгодити комфорт і відповідальність.

Нагадаємо, незнайомець оригінально захистив дівчину від хуліганів. Він прикинувся її чоловіком, щоб відігнати чоловіків, які ув'язалися за нею.

Також стало відомо, що десятки людей стали жертвами великої лотерейної афери. Ентоні Лінтон Стюарт обманював літніх людей, стверджуючи, що вони вигравали мільйонні суми.