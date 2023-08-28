"Один на мільйон": незнайомець оригінально захистив дівчину від хуліганів

Жінкам іноді доводиться стикатися з необхідністю захищатися від небажаної уваги з боку чоловіків. В одній із таких ситуацій чоловік вирішив не проходити повз і допоміг молодій дівчині позбутися двох незнайомців.

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Чоловік помітив жінку, яка заправляла свій автомобіль бензином і просила двох чоловіків дати їй спокій. Очевидно, що їй було недобре, тому чоловік на ім'я Коді Брет вирішив узяти ситуацію у свої руки q дізнатися, чи потрібна їй допомога. Про це пише The Mirror.

Жінкам іноді доводиться стикатися з безліччю проблем, і не в останню чергу з необхідністю захищатися від небажаної уваги з боку чоловіків. На щастя, найчастіше добрі незнайомі люди готові прийти на допомогу, якщо побачать, що до них чіпляються на вулиці.

Коді помітив жінку, яка заправляла свій автомобіль бензином і просила двох чоловіків залишити її в спокої. Очевидно, що їй було не до вподоби, і вона, схоже, була сама, тому чоловік на ім'я Коді Брет вирішив узяти ситуацію у свої руки й дізнатися, чи потрібна їй допомога.

"Сьогодні, перебуваючи на заправці, я почув, як дівчина віком близько 20 років говорить двом іншим чоловікам, щоб вони дали їй спокій", — написав чоловік у своєму Instargam.

Ілюстративне фото Фото: Reddit

Вигадавши історію на місці, чоловік підійшов до жінки та запитав: "Як пройшла сьогоднішня зустріч, люба?" Дівчина була дещо здивована таким запитанням, але швидко зметикувала та вирішила підіграти незнайомцю.

"Вона подивилася на мене та сказала: "Усе було добре, я розповім тобі про це докладніше, коли ми повернемося додому". Я відповів: "Чудово". Хлопці поспішно пішли, а вона сказала мені, що мій вчинок багато значить для неї. Я переконався, що хлопці пішли, і повернувся до своєї машини, а коли йшов назад, тільки й думав, що колись інший чоловік зробить так само для моєї майбутньої доньки, коли мене не буде поруч", — додав чоловік.

На Коді, який у своїй біографії в соціальних мережах вказав, що він тренер зі стосунків і письменник, швидко посипалися коментарі від людей, які хвалили його за цей вчинок.

"Ви розумієте, що можливо врятували їй життя, більшість чоловіків пройшли б повз, але не ви, тому що вам небайдужі люди. Ви — один на мільйон", — написав один із користувачів Instargam.

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