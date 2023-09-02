"Це як ремонт доріг": герцогиня скаржиться на життя у 200-кімнатному замку (фото)

Елізабет Герлі та Г'ю Ґрант відвідували цей розкішний будинок під час галасливих вечорів караоке, а Девід Бекхем з дружиною Вікторією брали своїх дітей на вихідні.

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Герцогиня Ратлендська, яка живе в замку Бельвуар разом зі своїм колишнім чоловіком, розповіла про те, з якими труднощами вона стикається, намагаючись підтримувати свій шикарний будинок у належному стані. Про це пише Daily Star.

Багата 59-річна герцогиня Емма Меннерс скаржиться на труднощі, пов'язані зі спробами "зберегти живий, об'єкт спадщини, наповнений старовинними, дорогими та часто крихкими предметами". Замок Бельвуар, розташований недалеко від Грентема, у графстві Лінкольншир (Велика Британія), має 200 кімнат. Жінка ділить його зі своїм колишнім чоловіком, герцогом Ратлендським, який був показаний у серіалі "Корона"

Британка стверджує, що за минулі роки вони витратили на дах площею у два акри понад 600 000 фунтів стерлінгів, але це нагадує їм дорожні роботи. Варто тільки завершити одну ділянку, як тут же виникає інша проблема.

Герцогиня стверджує, що за минулі роки вони витратили на дах площею у два акра понад 600 000 фунтів стерлінгів Фото: WireImage

Серед інших проблем — зараження міллю і "знос" від сотень відвідувачів, які заглядають сюди щодня.

"Завжди виникає нова, часто абсолютно несподівана проблема, яку необхідно вирішити", — додала вона.

Герцогиня зазначила, що прибирання замку — це "величезний процес". Вартість робіт із консервації килимів і килимових покриттів у парадних покоях (390 тис. фунтів стерлінгів), китайських шпалер із шовковим розписом (420 тис. фунтів стерлінгів) і гобеленів XVII століття (650 тис. фунтів стерлінгів) була "на порядок вищою" від того, що очікувалося.

У замку працює багато співробітників і волонтерів Фото: Historic Houses

У замку працює багато співробітників і волонтерів, але цього тижня герцогині довелося просити вибачення перед експертами зі збереження спадщини після того, як на відеозаписі було показано, як прибиральниця використовувала поліроль для металу на письмовому столі XIX століття.

Герцогиня живе в одній з веж замку, а її колишній чоловік в іншій частині великого володіння. У 2013 році в списку найбагатших людей Великої Британії було зазначено, що особистий статок герцога, який підтримує Ukip, становить 125 млн фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв правду про "диво-будинок" вартістю $4 млн, який "вижив" після жахливого лиха. Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку сім'я Міллікін внесла у свій будинок кілька ключових змін, які та врятували його.

Також стало відомо, що блогер показав покинутий особняк у США з розкішними речами всередині. Будівлю побудував місцевий хірург, який мав кілька медичних офісів. Лікар перевіз свою сім'ю в цей будинок ще на стадії будівництва, проте всього через шість місяців він і його 15-річний син загинули в авіакатастрофі.