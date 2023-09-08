Може виглядати як невелика рибка: маленькі акули-печиво потопили катамаран

Невеликі сигароподібні акули-печиво стали винуватицями драматичних подій посеред океану. Вони залишили на надувних балонах катамарана акуратні маленькі дірочки, що нагадують за формою печиво.

Related video

Про випадок нападу цих акул на морську експедицію писали багато ЗМІ, дивуючись тому, що хижаки напали на гумовий човен посеред океану. Суть питання роз'яснили експерти CNN.

На відміну від великих білих або молотоголових акул, акули-печиво зазвичай не пов'язані з нападами у відкритому океані. Насправді, акула "печиво-різак", також відома як сигарна акула, більш ніж у 10 разів менша за велику білу акулу. Її середній розмір становить від 0,3 до 0,42 метра. Однак, за даними Музею природної історії Флориди (США), незважаючи на свій невеликий розмір, акула-печиво (Isistius brasiliensis) полюбляє велику здобич і зазвичай полює на тюленів, китів і дельфінів. Навіть підводні човни раніше зазнавали їхніх атак — від куполів гідролокаторів відривалися круглі шматки.

"Унікальний метод харчування зумовлений її назвою: акула спокушає здобич своєю нижньою частиною, що світиться, яка може оманливо виглядати як маленька рибка в глибокому океані. Коли здобич наближається, акула використовує свої смоктальні губи і гострі верхні зуби, щоб прикріпитися до більшої тварини. Потім вона розгортає своє тіло, використовуючи свої більші зазубрені нижні зуби, щоб відрізати шматок плоті у формі печива, залишаючи круглу рану на тілі жертви", — розповіли експерти.

У музеї додали, що через свої розміри та глибоководний спосіб життя акула-печиво не вважається загрозою для людини. Насправді саме вони були причетні до чотирьох підтверджених не спровокованих укусів, і всі вони сталися на Гаваях, пише CNN з посиланням на Міжнародне досьє про напад акул.

"Є багато причин, через які судна зазнають нападів акул. Однак мотиви цих акул незрозумілі", — зауважив черговий менеджер Австралійського управління морської безпеки (AMSA) Джо Зеллер, наголосивши, що коли катамаран був знайдений, більша частина його корпусу була відсутня.

Напад акул на катамаран — що відомо

Моряки, двоє росіян і один громадянин Франції, були витягнуті з моря в середу, 6 вересня, дорогою до північно-східного австралійського міста Кернс із віддаленої тихоокеанської країни Вануату. В Instagram після порятунку група повідомила, що напади були здійснені акулами-печивом, які в понеділок пошкодили задній лівий балон човна і залишили його повністю зануреним під воду. Група протрималася ще один день, поки пізно ввечері у вівторок акули не атакували гумове судно знову, цього разу перекусивши правий повітряний балон.

Унаслідок акулячих атак надувний човен частково затонув, що спонукало екіпаж подати сигнал лиха довколишнім суднам. Навколосвітню експедицію врятувало вантажне судно Dugong Ace, проте катамаран, що потопав, залишився в океані, йдеться в Instagram.

Нагадаємо, що на пляжі в Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку, відкусивши жінці частину ноги. Такого не траплялося з 1950-х років.

Раніше під час військових навчань в Австралії триметрова акула відірвала руку і ногу 46-річному колишньому десантнику ВМС. Після одужання чоловік став одним з активних захисників акул у світі.